В Новосибирске по вине подрядчика произошел пожар на стройке ЖК «Авиатор»

В пятницу, 10 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в строящемся ЖК «Авиатор». По словам очевидцев, сначала возникло сильное задымление, потом раздался громкий хлопок, предположительно вызванный взрывом, после чего разгорелось пламя.

Открытое горение строительных материалов было ликвидировано, передает РБК со ссылкой на региональное МЧС.

— Во время выполнения сварочных работ подрядчик нарушил технику безопасности: окалина попала на утеплитель цоколя, материал загорелся, — прокомментировали в пресс-службе компании «Брусника», застройщика квартала «Авиатор». — Потушить его собственными силами рабочие не смогли. Огонь быстро распространился, повышение температуры в помещении спровоцировало взрыв газового баллона. Площадь возгорания составила 250 кв. метров. Пожар уже потушен, пострадавших нет.

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска в связи с пожаром на строительной площадке ЖК «Авиатор» организовала проверку соблюдения правил безопасности при проведении работ.