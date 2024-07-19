В Новосибирске полным ходом идет строительство нового эко-квартала: в него можно выгодно инвестировать

Строительство объекта идет полным ходом. В первом и втором домах уже ведутся фасадные работы, устанавливается витражное остекление, а также выполняются внутренние работы — отделка МОПов и квартир. В третьем доме смонтирован первый этаж. Кроме того, ведется подготовка к возведению следующих очередей.

В эко-квартале «На Кедровой» около семи гектаров дворов. Предусмотрены дворы-парки, лаунж-пространства, центральная площадь, где летом будут проводиться разные мероприятия, а зимой — новогодняя елка и каток. Между собой разные тематические локации объединены аллеями, которые образуют разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов. Ландшафт придомовой территории оценят мамы с колясками и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Сухой фонтан — интерактивный элемент благоустройства территории эко-квартала «На Кедровой». Струи воды поднимаются вверх на два метра, а затем плавно опускаются до земли. Динамическая система ночного освещения позволяет наслаждаться игрой капель в сумерках и ночью.

Центром притяжения для маленьких новоселов станет большой плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными «фишками» для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр», благодаря которой есть много возможностей для увлекательных подвижных игр. Кроме традиционных многофункциональных детских островков есть и уникальные пространства, к примеру для игр с водой, которые положительно влияют на развитие мелкой моторики, способны снять стресс и расслабить нервную систему ребенка.

Особое внимание уделено занятиям спортом на свежем воздухе. В эко-квартале «На Кедровой» есть универсальная спортивная площадка, зоны для стритбола, современные воркаут-комплексы и уютные островки для йоги и медитации.

Эко-квартал от ГК «Расцветай» расположен вдали от городского шума. Свежий воздух, тишина, многолетние ели, тенистая лиственничная аллея создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. В любое время года новоселы будут наслаждаться природой и атмосферой вокруг.

Офисы эко-квартала «На Кедровой»:

ул. Кедровая, 80/1 а

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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