В Новосибирске предпринимателям расскажут о найме и удержании персонала как важнейшей задаче сегодня

Найм персонала сегодня – самый сложный кейс для любой компании. Несмотря на то, что многие работы автоматизировались, а система поиска и найма кадров тоже совершенствуется, динамика количества кадров в России отрицательная.
Усиление кадрового дефицита происходит ежемесячно и по всем должностям. Социологи прогнозируют такую ситуацию еще 30 лет. Но бизнесу нужны люди здесь и сейчас. Ведь стратегические задачи, которые наметили собственники, воплощать в жизнь должны наемные сотрудники, и, желательно, с определенными компетенциями. И как быть? Когда часть взрослого населения просто не приемлет найм, другая часть живет на пассивном доходе, а иные – не профессионалы вовсе? Как справляется бизнес с кадровым голодом – обсудим на заседании.
Эксперты и спикеры:
Свитковская Юлия (СПб, видеоспич), основатель кадрового агентства HR-trend. Карьерный консультант топ-менеджеров. Управленческий опыт более 20 лет.
Петухов Андрей, директор спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА». Управленческий опыт 25 года. Руководил компаниями «ИНМАРКО», сеть медцентров «Здравица», санаторий «Родник Алтая», санаторий в Абхазии «Самшитовая Роща».
Богач Наталья, директор по персоналу макрорегиона Сибирь компании «KERAMA MARAZZI», опыт работы в управлении персоналом более 15 лет.
Галимов Артём, эксперт по управлению персоналом, организационный психолог, коуч. Опыт работы в роли директора по персоналу и организационному развитию\HRD BP и проектной деятельности с компаниями: «СибТрансСкан» \SCANIA, Холдинг «Российские мясопродукты», «Сибирская Продовольственная Компания», «ЭНЕРГОПРОМ»\«Новосибирский Электродный Завод», «Актион-МЦФЭР» и другие. Управленческий опыт более 24 лет.
Аверина Наталья, HR – эксперт, основатель кадрового агентства «Averina agency», опыт в рекрутинге 20 лет. Опыт закрытия IT-вакансий с 2018 года. Более 10 лет опыт работы директором по персоналу крупнейших компаний РФ.
Дата: 25 сентября 2024 года Время: 18.30
Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ПЕКИН».
Стоимость участия: 850 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru
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