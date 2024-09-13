В Новосибирске предпринимателям расскажут о найме и удержании персонала как важнейшей задаче сегодня

Найм персонала сегодня – самый сложный кейс для любой компании. Несмотря на то, что многие работы автоматизировались, а система поиска и найма кадров тоже совершенствуется, динамика количества кадров в России отрицательная.

Усиление кадрового дефицита происходит ежемесячно и по всем должностям. Социологи прогнозируют такую ситуацию еще 30 лет. Но бизнесу нужны люди здесь и сейчас. Ведь стратегические задачи, которые наметили собственники, воплощать в жизнь должны наемные сотрудники, и, желательно, с определенными компетенциями. И как быть? Когда часть взрослого населения просто не приемлет найм, другая часть живет на пассивном доходе, а иные – не профессионалы вовсе? Как справляется бизнес с кадровым голодом – обсудим на заседании.

Как найти и удержать сотрудников?

В чем волшебство найма персонала сегодня?

Поколение Х, Y, Z, F — сложности найма.

Дефицит кадров: что и кому делать?

Почему сотрудники уходят?

Эксперты и спикеры:

Свитковская Юлия (СПб, видеоспич), основатель кадрового агентства HR-trend. Карьерный консультант топ-менеджеров. Управленческий опыт более 20 лет.

Петухов Андрей, директор спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА». Управленческий опыт 25 года. Руководил компаниями «ИНМАРКО», сеть медцентров «Здравица», санаторий «Родник Алтая», санаторий в Абхазии «Самшитовая Роща».

Богач Наталья, директор по персоналу макрорегиона Сибирь компании «KERAMA MARAZZI», опыт работы в управлении персоналом более 15 лет.

Галимов Артём, эксперт по управлению персоналом, организационный психолог, коуч. Опыт работы в роли директора по персоналу и организационному развитию\HRD BP и проектной деятельности с компаниями: «СибТрансСкан» \SCANIA, Холдинг «Российские мясопродукты», «Сибирская Продовольственная Компания», «ЭНЕРГОПРОМ»\«Новосибирский Электродный Завод», «Актион-МЦФЭР» и другие. Управленческий опыт более 24 лет.

Аверина Наталья, HR – эксперт, основатель кадрового агентства «Averina agency», опыт в рекрутинге 20 лет. Опыт закрытия IT-вакансий с 2018 года. Более 10 лет опыт работы директором по персоналу крупнейших компаний РФ.

Дата: 25 сентября 2024 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ПЕКИН».

Стоимость участия: 850 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

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