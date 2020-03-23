В Новосибирске продано около 7 тысяч «браслетов помощи»

— В основной группе риска COVID находятся люди старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями. Оградить таких людей от риска заражения – равно препятствовать возможному смертельному случаю, а в случае госпитализации человека с подозрением на COVID информация об имеющихся хронических заболеваниях играет ключевую роль, — сообщает пресс-служба QRepublik (резидент «Сколково»).

Напомним, при поддержке департамента социальной защиты населения мэрии города Новосибирска в середине прошлого людям старшего поколения начали выдавать «браслеты помощи» с QR-кодом. На них занесена информация о заболеваниях человека, препаратах, контактах родственников и прочем. Врач может сканировать QR-код своим смартфоном и увидеть карточку человека с нужной информацией, а родственники и муниципальные комплексные центры соцзащиты населения получают уведомление о госпитализации.

Как уточнили в компании в ответ на запрос InfoPro54, с лета 2019 года в Новосибирске продано около 7 тыс таких браслетов.

Браслеты – раздаются комплексными центрами социальной защиты населения в рамках проекта «Браслет помощи» целевым группам бесплатно, а также устройства можно приобрести в муниципальной аптечной сети.

Фото предоставлено коммуникационным агентством ИМАПРЕСС