В Новосибирске пройдет масштабный форум по коммерческой недвижимости

VIII Сибирский форум «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» пройдет в Новосибирск 5-6 июня. Мероприятие объединит инвесторов, девелоперов, владельцев и управляющих коммерческими объектами, а также представителей власти и экспертного сообщества для обсуждения трендов, стратегий и сделок на рынке.

— Сегодня как никогда рынок коммерческой недвижимости нуждается в таком мероприятии. Нужны знания, нужна экспертиза и опыт, нужны новые технологии и тренды, новые возможности, аналитика и упорядочивание рынка. Нужно знать, куда идти, куда инвестировать и что строить, — комментирует Александр Назаров, основатель Nazarov & Partners и амбассадор форума.

Юлия Коновалова, коммерческий директор АН «Грановит», расскажет о ключевых вызовах для рынка в 2025 году, о том, почему у инвесторов из других регионов растет интерес к Новосибирску, а также о доходности коммерческой недвижимости.

— Сервисные и свободные апартаменты остаются трендом: их арендная доходность в 2-3 раза выше, чем у квартир. Плюс стабильный рост стоимости актива. Офисные помещения — в дефиците! Заполняемость БЦ в Новосибирске ― более 90%, новые проекты не вводились давно. Инвесторы все чаще выбирают коммерческую недвижимость вместо депозитов: при грамотном подходе актив ежегодно растет в цене на 30%, — говорит Юлия Коновалова.

Игорь Дмитриев, директор и учредитель ведущей компании в сфере коммерческой недвижимости «Дмитриев и партнеры» в г. Кемерово предлагает обсудить тренды, определяющие развитие отрасли, а также адаптацию к ним компаний.

— Крупные компании, такие как Ozon, Wildberries, «Лента», «Магнит», «Мария-Ра», продолжают активно строить склады и логистические комплексы. Инвесторы скупают недооцененные объекты для реконцепции, ритейл конкурирует за лучшие локации в торговых центрах и street retail, развивается рынок коворкингов и сервисных офисов, набирает обороты сегмент Light Industrial, — рассуждает Игорь Дмитриев.

Своими кейсами работы с коммерческой недвижимостью поделятся эксперты из разных регионов страны. Основатель и владелец бренда «Алтайская Элита» (г. Барнаул) Олег Гильгенберг расскажет о новых знаковых объектах в Барнауле и Горном Алтае.

Марат Манасян, генеральный директор компании M1 Solutions, вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан», презентует свои новые проекты и расскажет о перспективных, на его взгляд, форматах, в том числе о Light Industrial и курортной недвижимости.

На форуме также запланированы выступления федеральных и региональных экспертов:

Юлия Токарева, партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга Commonwealth Partnership (CMWP)

«Какие форматы коммерческой недвижимости в тренде?»

Изабелла Атоян, старший директор, руководитель департамента продвижения клиентских проектов CMWP

«Маркетинг и продвижение объектов недвижимости»

Елена Ермолаева, руководитель RID Analytics (ООО «Агентство «РИД Аналитикс»), сертифицированный аналитик рынка недвижимости (Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Бийск, Томск, Омск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург)

руководитель RID Analytics (ООО «Агентство «РИД Аналитикс»), сертифицированный аналитик рынка недвижимости (Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Бийск, Томск, Омск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург) Рустам Сатышев, основатель компании RS Group, управляющий партнер (Новосибирск)

«Анализ рынка складской недвижимости Сибири»

Иван Гуськов, основатель и генеральный директор ASPACE. Автор стандарта создания гибкого офиса, где в помещении органично сочетаются рабочие пространства, комнаты и кабины для переговоров, лаунж-зоны и прочее

основатель и генеральный директор ASPACE. Автор стандарта создания гибкого офиса, где в помещении органично сочетаются рабочие пространства, комнаты и кабины для переговоров, лаунж-зоны и прочее Никита Губанов, коммерческий директор ASPACE. Более 17 лет опыта работы в сфере коммерческой недвижимости.

Топовые позиции в крупных российских компаниях: «Р7 Групп», KR Properties, UMA Capital

Анастасия Пятенко, руководитель направления по работе с партнерами SG-Development

«Нововведения в правовом поле управления коммерческой недвижимостью»

Mall Expert, профессиональное объединение инвесторов, девелоперов, архитекторов, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг, поставщиков услуг и оборудования

профессиональное объединение инвесторов, девелоперов, архитекторов, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг, поставщиков услуг и оборудования Представитель компании RS Group (Новосибирск)

«Анализ рынка офисной недвижимости Новосибирска»

Михаил Сафонов, партнер, директор по развитию NF PM

Форум охватит основные отраслевые направления:

торговая недвижимость,

офисная недвижимость,

складская недвижимость,

индустриальная недвижимость,

коммерческие земли,

спортивно-оздоровительные досуговые объекты.

В рамках форума планируется обсудить тренды на рынке коммерческой̆ недвижимости в Сибири, специфику браунфилдов и новых предприятий, привлекательность таких объектов для частных инвесторов и риски капиталовложений, цифровые системы и продукты, которые помогают управлению проектами, а также нюансы маркетинга и продвижения коммерческих объектов.

Организатором форума выступает агентство стратегических коммуникаций «В’ДА».

География участников охватывает города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Тюмень, Кемерово, Иркутск и другие.

Программа включает в себя стратегические, дискуссионные и тематические секции, бизнес-тур по объектам, промо-холл и Party Forum.

*** Программа на стадии формирования по состоянию на 14.04.2025.

Состав экспертов может измениться

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