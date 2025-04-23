В Новосибирске пройдет масштабный форум по коммерческой недвижимости

VIII Сибирский форум «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» пройдет в Новосибирск 5-6 июня. Мероприятие объединит инвесторов, девелоперов, владельцев и управляющих коммерческими объектами, а также представителей власти и экспертного сообщества для обсуждения трендов, стратегий и сделок на рынке.
— Сегодня как никогда рынок коммерческой недвижимости нуждается в таком мероприятии. Нужны знания, нужна экспертиза и опыт, нужны новые технологии и тренды, новые возможности, аналитика и упорядочивание рынка. Нужно знать, куда идти, куда инвестировать и что строить, — комментирует Александр Назаров, основатель Nazarov & Partners и амбассадор форума.
Юлия Коновалова, коммерческий директор АН «Грановит», расскажет о ключевых вызовах для рынка в 2025 году, о том, почему у инвесторов из других регионов растет интерес к Новосибирску, а также о доходности коммерческой недвижимости.
— Сервисные и свободные апартаменты остаются трендом: их арендная доходность в 2-3 раза выше, чем у квартир. Плюс стабильный рост стоимости актива. Офисные помещения — в дефиците! Заполняемость БЦ в Новосибирске ― более 90%, новые проекты не вводились давно. Инвесторы все чаще выбирают коммерческую недвижимость вместо депозитов: при грамотном подходе актив ежегодно растет в цене на 30%, — говорит Юлия Коновалова.
Игорь Дмитриев, директор и учредитель ведущей компании в сфере коммерческой недвижимости «Дмитриев и партнеры» в г. Кемерово предлагает обсудить тренды, определяющие развитие отрасли, а также адаптацию к ним компаний.
— Крупные компании, такие как Ozon, Wildberries, «Лента», «Магнит», «Мария-Ра», продолжают активно строить склады и логистические комплексы. Инвесторы скупают недооцененные объекты для реконцепции, ритейл конкурирует за лучшие локации в торговых центрах и street retail, развивается рынок коворкингов и сервисных офисов, набирает обороты сегмент Light Industrial, — рассуждает Игорь Дмитриев.
Своими кейсами работы с коммерческой недвижимостью поделятся эксперты из разных регионов страны. Основатель и владелец бренда «Алтайская Элита» (г. Барнаул) Олег Гильгенберг расскажет о новых знаковых объектах в Барнауле и Горном Алтае.
Марат Манасян, генеральный директор компании M1 Solutions, вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан», презентует свои новые проекты и расскажет о перспективных, на его взгляд, форматах, в том числе о Light Industrial и курортной недвижимости.
На форуме также запланированы выступления федеральных и региональных экспертов:
«Какие форматы коммерческой недвижимости в тренде?»
«Маркетинг и продвижение объектов недвижимости»
«Анализ рынка складской недвижимости Сибири»
Топовые позиции в крупных российских компаниях: «Р7 Групп», KR Properties, UMA Capital
«Нововведения в правовом поле управления коммерческой недвижимостью»
«Анализ рынка офисной недвижимости Новосибирска»
Форум охватит основные отраслевые направления:
В рамках форума планируется обсудить тренды на рынке коммерческой̆ недвижимости в Сибири, специфику браунфилдов и новых предприятий, привлекательность таких объектов для частных инвесторов и риски капиталовложений, цифровые системы и продукты, которые помогают управлению проектами, а также нюансы маркетинга и продвижения коммерческих объектов.
Организатором форума выступает агентство стратегических коммуникаций «В’ДА».
География участников охватывает города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Тюмень, Кемерово, Иркутск и другие.
Программа включает в себя стратегические, дискуссионные и тематические секции, бизнес-тур по объектам, промо-холл и Party Forum.
*** Программа на стадии формирования по состоянию на 14.04.2025.
Состав экспертов может измениться
18+
Место проведения:
DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, ул. Каменская, 7/1.
Дата: 5-6 июня 2025 года.
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пресс-служба CESA-2025
Полина Кудрявцева
Тел. +7 (913) 374-12-34
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