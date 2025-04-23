Рекламодателям

В Новосибирске пройдет масштабный форум по коммерческой недвижимости

  • 23/04/2025, 13:10
В Новосибирске пройдет масштабный форум по коммерческой недвижимости
О новых трендах, объектах для инвестиций и доходности вложений на этом рынке расскажут эксперты и участники

VIII Сибирский форум «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» пройдет в Новосибирск 5-6 июня. Мероприятие объединит инвесторов, девелоперов, владельцев и управляющих коммерческими объектами, а также представителей власти и экспертного сообщества для обсуждения трендов, стратегий и сделок на рынке.

Александр Назаров— Сегодня как никогда рынок коммерческой недвижимости нуждается в таком мероприятии. Нужны знания, нужна экспертиза и опыт, нужны новые технологии и тренды, новые возможности, аналитика и упорядочивание рынка. Нужно знать, куда идти, куда инвестировать и что строить, — комментирует Александр Назаров, основатель Nazarov & Partners и амбассадор форума.

Юлия КоноваловаЮлия Коновалова, коммерческий директор АН «Грановит», расскажет о ключевых вызовах для рынка в 2025 году, о том, почему у инвесторов из других регионов растет интерес к Новосибирску, а также о доходности коммерческой недвижимости.

— Сервисные и свободные апартаменты остаются трендом: их арендная доходность в 2-3 раза выше, чем у квартир. Плюс стабильный рост стоимости актива. Офисные помещения — в дефиците! Заполняемость БЦ в Новосибирске ― более 90%, новые проекты не вводились давно. Инвесторы все чаще выбирают коммерческую недвижимость вместо депозитов: при грамотном подходе актив ежегодно растет в цене на 30%, — говорит Юлия Коновалова.

Игорь ДмитриевИгорь Дмитриев, директор и учредитель ведущей компании в сфере коммерческой недвижимости «Дмитриев и партнеры» в г. Кемерово предлагает обсудить тренды, определяющие развитие отрасли, а также адаптацию к ним компаний.

— Крупные компании, такие как Ozon, Wildberries, «Лента», «Магнит», «Мария-Ра», продолжают активно строить склады и логистические комплексы. Инвесторы скупают недооцененные объекты для реконцепции, ритейл конкурирует за лучшие локации в торговых центрах и street retail, развивается рынок коворкингов и сервисных офисов, набирает обороты сегмент Light Industrial, — рассуждает Игорь Дмитриев.

Олег Гильгенберг Своими кейсами работы с коммерческой недвижимостью поделятся эксперты из разных регионов страны. Основатель и владелец бренда «Алтайская Элита» (г. Барнаул) Олег Гильгенберг расскажет о новых знаковых объектах в Барнауле и Горном Алтае.

Марат МанасянМарат Манасян, генеральный директор компании M1 Solutions, вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан», презентует свои новые проекты и расскажет о перспективных, на его взгляд, форматах, в том числе о Light Industrial и курортной недвижимости.

На форуме также запланированы выступления федеральных и региональных экспертов:

  • Юлия Токарева, партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга Commonwealth Partnership (CMWP)

«Какие форматы коммерческой недвижимости в тренде?»

  • Изабелла Атоян, старший директор, руководитель департамента продвижения клиентских проектов CMWP

«Маркетинг и продвижение объектов недвижимости»

  • Елена Ермолаева, руководитель RID Analytics (ООО «Агентство «РИД Аналитикс»), сертифицированный аналитик рынка недвижимости (Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Бийск, Томск, Омск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург)
  • Рустам Сатышев, основатель компании RS Group, управляющий партнер (Новосибирск)

«Анализ рынка складской недвижимости Сибири»

  • Иван Гуськов, основатель и генеральный директор ASPACE. Автор стандарта создания гибкого офиса, где в помещении органично сочетаются рабочие пространства, комнаты и кабины для переговоров, лаунж-зоны и прочее
  • Никита Губанов, коммерческий директор ASPACE. Более 17 лет опыта работы в сфере коммерческой недвижимости.

Топовые позиции в крупных российских компаниях: «Р7 Групп», KR Properties, UMA Capital

  • Анастасия Пятенко, руководитель направления по работе с партнерами SG-Development

«Нововведения в правовом поле управления коммерческой недвижимостью»

  • Mall Expert, профессиональное объединение инвесторов, девелоперов, архитекторов, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг, поставщиков услуг и оборудования
  • Представитель компании RS Group (Новосибирск)

«Анализ рынка офисной недвижимости Новосибирска»

  • Михаил Сафонов, партнер, директор по развитию NF PM

Форум охватит основные отраслевые направления:

  • торговая недвижимость,
  • офисная недвижимость,
  • складская недвижимость,
  • индустриальная недвижимость,
  • коммерческие земли,
  • спортивно-оздоровительные досуговые объекты.

В рамках форума планируется обсудить тренды на рынке коммерческой̆ недвижимости в Сибири, специфику браунфилдов и новых предприятий, привлекательность таких объектов для частных инвесторов и риски капиталовложений, цифровые системы и продукты, которые помогают управлению проектами, а также нюансы маркетинга и продвижения коммерческих объектов.

Организатором форума выступает агентство стратегических коммуникаций «В’ДА».

География участников охватывает города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Тюмень, Кемерово, Иркутск и другие.

Программа включает в себя стратегические, дискуссионные и тематические секции, бизнес-тур по объектам, промо-холл и Party Forum.

*** Программа на стадии формирования по состоянию на 14.04.2025.

Состав экспертов может измениться

18+

Место проведения:
DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, ул. Каменская, 7/1.
Дата: 5-6 июня 2025 года.
Telegram

По вопросам аккредитации СМИ и дополнительной информации:
пресс-служба CESA-2025
Полина Кудрявцева
Тел. +7 (913) 374-12-34

По вопросам экспертного участия и выступления на форуме:
Ольга Лисиенко
Тел. +7 (913) 731 32 64
E-mail: CESA@ASKBDA.RU

Erid:F7NfYUJCUneRHyrM6QBC

Реклама. Рекламодатель ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА»

Иллюстрация и фото предоставлено рекламодателем

2 978

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость VIII Сибирский форум «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион»


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирский театр «Красный факел» 105 лет находится на театральном Олимпе
24/04/25 19:00
История Культура Общество
В Минстрое отчитались о росте зарплаты у новосибирских строителей
24/04/25 18:30
Общество
Адвоката, обвиненного в мошенничестве, отправили в новосибирское СИЗО
24/04/25 18:00
Право&Порядок
Законопроект о запрете сдачи жилья без согласия соседей оценили в Новосибирске
24/04/25 17:30
Власть Недвижимость
Почти 300 бойцов СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому проекту
24/04/25 17:15
Власть
Вклад крупнейших налогоплательщиков в новосибирский бюджет сокращается
24/04/25 17:00
Бизнес Власть Финансы
Более 600 волонтеров помогут проголосовать за благоустройство объектов в НСО
24/04/25 16:40
Власть
В Новосибирской области за трансляцию ЕГЭ готовы заплатить более 30 млн рублей
24/04/25 16:30
Технологии
Новосибирцам рассказали о плюсах и минусах инвестиций в золото
24/04/25 16:00
Бизнес
Мошенники могут обмануть новосибирцев при досрочной выплате пенсий и пособий
24/04/25 15:30
Общество Право&Порядок
Делегация Северной Кореи проведет переговоры с промышленниками Новосибирска
24/04/25 15:00
Бизнес Власть
В Новосибирской области с 25 апреля запрещено посещать леса
24/04/25 14:30
Общество
Рынок сбережений вырастет на 20% в 2025 году в России
24/04/25 14:15
Финансы
В Новосибирске раскрыли популярные схемы мошенничества на Wildberries
24/04/25 14:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Брошенными автомобилями будет распоряжаться мэрия Новосибирска
24/04/25 13:00
Власть
В преддверии сезона новосибирским дачникам улучшили мобильный интернет
24/04/25 12:40
Технологии
В Новосибирске ужесточили работу с подрядчиками, завалившими контракты
24/04/25 12:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В Новосибирске объявили аукционы на троллейбусные маршруты
24/04/25 12:00
Город Транспорт
В особую экономическую зону Новосибирска приехал генконсул Китая в Екатеринбурге
24/04/25 11:30
Бизнес ВЭД
Аэропорт Толмачево расширит международный терминал
24/04/25 11:00
Бизнес Власть Транспорт
Популярное
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой от скелетов у водохранилища
23/04/25 18:45
Новосибирцам советуют приезжать на дачу с масками и перчатками
23/04/25 14:30
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска