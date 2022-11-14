В Новосибирске прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида лечебным питанием

Прокуратура Калининского района Новосибирска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав её малолетнего сына, сообщает пресс-служба ведомства.

Летом малолетнему ребенку по медицинским показаниям был заменен естественный метод кормления на введение лечебной смеси через установленную гастростому в качестве единственного способа питания.

Однако несмотря на то, что семья была вправе получать соответствующий рацион бесплатно, медики рецепт не выписывали, и родители мальчика были вынуждены приобретать специализированное питание за свой счет.

— Прокуратура внесла в адрес медицинского учреждения представление с требованием обеспечить пациента необходимым лечебным питанием, которое рассмотрено и удовлетворено, — добавили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день малыш обеспечен необходимым ему питанием.