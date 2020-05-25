В Новосибирске проходят следственные проверки по факту сообщений о вечеринках

Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Так, указанные вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг», в которой, по данным СМИ, принимало участие более 300 человек.

— В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции, — говорится в сообщении.

Следственное управление предупреждает жителей города и области, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность.

Фото: pixabay.com, автор- niekverlaan