В Новосибирске пятикласснику оторвало фалангу пальца после взрыва петарды

В Первомайском районе Новосибирска 12-летний мальчик лишился фаланги пальца после взрыва петарды, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на Mash Siberia.

В результате проверки выяснилось, что школьник купил по пачке «Корсара 10» и «Корсара 12». Он поджег порох, после чего случился взрыв. Несовершеннолетнему ребенку оторвало ногтевую фалангу указательного пальца, кроме того у него зафиксирован перелом кисти и ожог лица II степени.

В настоящее время мальчик находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительную проверку.

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