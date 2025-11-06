В Новосибирске специалисты полностью завершили модернизацию мобильной сети

В Новосибирске цифровая экосистема МТС улучшает качество мобильной связи. Инженеры компании провели перенастройку частот, ранее использовавшихся для 3G, в пользу более современной технологии LTE, что привело к увеличению скорости интернет-соединения.

Данный процесс перераспределения частот называется рефармингом.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, на сегодняшний день большая часть новосибирцев использует современные смартфоны, поддерживающие высокоскоростной стандарт 4G. Количество пользователей кнопочных телефонов в городе составляет менее 1,5%. Учитывая это, переход на LTE является логичным этапом технологического развития.

Рефарминг в Новосибирске – это часть крупномасштабной программы по постепенному освобождению частот, задействованных в сети 3G, на территории всей Российской Федерации. Подобное перераспределение частот способствует улучшению качества связи и расширению спектра доступных возможностей для абонентов. В Новосибирской области работы в этом направлении ведутся с 2023 года.