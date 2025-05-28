В Новосибирске судят водителя, сбившего годовалого ребенка около дома​​​​​​​

27 мая 2025 года Кировский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела против Александра Распутько. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. По версии следствия, Распутько был пьян во время аварии. Обвинение строится по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ.

Напомним, что 19 ноября 2024 года около 17 часов пьяный водитель, двигаясь задним ходом на машине по территории у дома 74 на улице Петухова, сбил пешеходов. В результате аварии малолетний ребенок погиб, а его мать получила серьезные травмы.

— 13 мая 2025 Распутько был продлен срок содержания под стражей еще на 6 месяцев, то есть по 29 октября 2025 года, — говорится в сообщении суда.

27 мая 2025 года в суде прокурор изложил обвинение, и суд определил порядок исследования доказательств. Подсудимый полностью признал свою вину. Следующее заседание назначено на 27 июня для допроса потерпевших и свидетелей.

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-чиновника мэрии Новосибирска Богомазовой передали в суд. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.