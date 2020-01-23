В Новосибирске запустят крупнейшую установку по синтезу графеновых нанотрубок

В феврале в Новосибирске будет запущена крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок — Graphetron 50, сообщили в пресс-службе УК Роснано. Производственная мощность установки — 50 тонн графеновых нанотрубок в год.

Отмечается, что Graphetron 50 — вторая установка OCSiAl, портфельной компании РОСНАНО. Первая установка Graphetron 1.0 была запущена в 2014 году и на данный момент имеет годовую производственную мощность 25 тонн.

OCSiAl стал первой компанией в инвестиционном портфеле РОСНАНО, достигшей капитализации $1 млрд и вошедшей в мировой список компаний-«единорогов» Crunchbase и CB Insights.

Фото: с сайта ocsial.com