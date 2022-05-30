В Новосибирске женщина получила год ограничения свободы за гибель малолетней дочери

В Новосибирске завершился суд над женщиной, обвиняемой в гибели своей малолетней дочери, сообщается на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.

Герда Россия-Горская, юрист из Кемерова, обвинялась в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку, а именно в том, что в результате ее преступной небрежности наступила смерть малолетнего ребенка от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении, говорится в сообщении ведомства.

На тот момент Герда Романовна и двое ее детей проживали в Новосибирске. Мать якобы положила малышку в ванную и ушла из квартиры на час, оставив детей без присмотра.

Когда он вернулась, обнаружила дочь без признаков жизни. Как оказалось, мальчик включил в ванной воду, и его сестра утонула.

Приговор суда не вступил в законную силу.