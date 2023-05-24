В новосибирской колонии осужденный организовал ячейку АУЕ*

В Новосибирске вынесен приговор 40-летнему жителю за организацию ячейки экстремистской организации в одной из колоний города, сообщили в СК России по Новосибирской области.

— Следствием и судом установлено, что осужденный к лишению свободы мужчина прибыл для отбывания наказания в исправительное учреждение на территории Новосибирской области, где с 2020 по 2021 год участвовал в международном общественном движении, деятельность которого признана экстремистским и запрещена на территории Российской Федерации, а также склонял лиц из числа осужденных к деятельности в данном объединении — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

*запрещенная в России экстремистская организация.

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