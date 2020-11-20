В Новосибирской области начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторных больным

В Новосибирскую область поступили первые партии противовирусных средств, в том числе фавипиравир, антикоагулянты, антибактериальные и гормональные препараты — их уже начали получать поликлиники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сегодня препараты начнут выдавать первым пациентам, которые лечатся дома. Причем, не только тем, у кого лабораторно подтвержден коронавирус.

— У врача есть право поставить диагноз COVID-19 на основании клинической картины с характерными симптомами, рентгенографической картины и имеющегося в анамнезе подтвержденного контакта с больным коронавирусом. То есть, должны присутствовать все три эти фактора, — отметил заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

По ее словам. препараты в течение суток после назначения терапии должен выдать при посещении на дому лечащий врач или доставить волонтер. Для этого пациенту нужно оформить соответствующее согласие.

— Терапевт опирается на рекомендованные Минздравом России схемы, которые он корректирует в зависимости от состояния здоровья больного, показаний и противопоказаний для применения определенных препаратов, текущей клинической картины, результатов исследований, — рассказала Елена Аксенова.

Напомним, из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получила 105 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить 13 000 человек.

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