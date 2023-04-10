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В Новосибирской области после пяти часов засады был арестован внедорожник премиум класса

  • 10/04/2023, 13:23
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В Новосибирской области после пяти часов засады был арестован внедорожник премиум класса
Lexus LX 570 до этого был объявлен в розыск.

Согласно официальным данным, машина зарегистрирована на организацию, которая на сегодняшний день находится в процессе банкротства, ее имущество было продано с целью погашения долгов, но должник попытался скрыть дорогостоящее авто, пишет BFM-Новосибирск. Внедорожник премиум класса был объявлен в розыск.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, после пяти часов засады разыскиваемый Lexus LX 570 был арестован в Новосибирской области. Внедорожник премиум класса был объявлен в розыск.

Судебные приставы с помощью сотрудников ГИБДД отследили местоположение автомобиля, вручили владельцу требование исполнить решение суда, после чего был составлен акт об изъятии машины.

Ранее редакция сообщала, что житель Новосибирской области перечислил на счета аферистов 43 миллиона рублей.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : розыск ГИБДД банкротство


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