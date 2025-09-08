В Новосибирской области появилась новая локация для отдыха и перезагрузки

Жители мегаполисов, таких как Новосибирск, живут в бешеном ритме и в рамках жестко регламентированного графика. Для перезагрузки и восстановления каждому человеку требуется регулярная смена обстановки. Идеальный вариант — уехать из города. Однако найти приемлемое по цене и качеству место отдыха становится все труднее. Отдельные заграничные курорты стали недоступны для посещения, а базы отдыха в соседних регионах зачастую нокаутируют своими ценами.

При этом отдохнуть душой и телом можно, не выезжая за пределы Новосибирской области. Менее чем в 200 километрах от центра Новосибирска, недалеко от деревни Чупино Маслянинского района, открылся парк-отель FOR REST, где можно отключиться от внешнего мира и раствориться в природе.

Особенности этого удивительного места заложены в названии: «forest» ― лес и «for rest» ― для отдыха: парк-отель находится среди сибирской тайги, в окружении реликтового леса и отвесных скал. Здесь все экологически чистое: и пьянящий воздух, и вода реки Изырак.

Комплекс предлагает идеальное сочетание комфорта и активного отдыха круглый год. На территории более пяти гектаров для гостей построили 51 дом с индивидуальными террасами, каждый из которых имеет свое название, связанное с населенным пунктом, рекой или природным памятником Маслянинского района.

Дома оснащены всем необходимым, а дизайн интерьеров светлый и экологичный. Отдыхающим предоставляются на выбор несколько форматов размещения: семейный домик или дом на большую компанию, домик на берегу реки или в лесу. Причем при возведении всех объектов парк-отеля не было срублено ни одно дерево.

FOR REST отлично подходит не только для семейного отдыха или уикенда в компании друзей, сюда приятно приехать и одному — привести свои мысли в порядок и получить заряд на предстоящую неделю или месяц. Тем более что доехать из Новосибирска до парк-отеля на машине можно менее чем за три часа.

Стоит отметить, что здесь каждый найдет себе занятие по душе.

Особое эмоциональное настроение в комплексе создает панорамный ресторан «Изырак» на 70 мест с большой террасой и видом на одноименную реку. В меню представлены блюда европейской и русской кухни из фермерских продуктов местного производства.

Уже в следующем году любители спа-услуг смогут разнообразить свой досуг в открытом подогреваемом летнем бассейне, спа-центре, а также посетить хаммам и финскую сауну прямо на берегу реки. Для детей в FOR REST создается своя инфраструктура. А в досуговом центре для взрослых и детей будут проходить мастер-классы и мероприятия.

Парк-отель FOR REST — проект от новосибирского курортного комплекса PARUS medical resort & SPA. Он построен с помощью грантовой поддержки Министерства экономического развития РФ. Размер гранта, который компания получила в результате конкурсного отбора среди субъектов РФ, составил 75 миллионов рублей. Размер собственных инвестиций ― намного больше.

FOR REST ― место для наслаждения красотой природы, прекрасной в любое время года, спокойствием и комфортом. Ради этого стоит уехать из мегаполиса хотя бы на несколько дней.

Парк-отель FOR REST

НСО, Маслянинский район, д. Чупино, ул. Молодёжная улица, земельный участок 1А

тел. 8-800-600-23-43

forrestresort.ru