В Новосибирской области создано региональное отделение партии Социальной защиты

В Новосибирске создано региональное отделение политической партии Социальной защиты. Председателем Совета регионального отделения партии избран Дмитрий Кулёв, сообщили в пресс-службе партии.

— В целях борьбы за счастье трудового народа и благополучия жителей города Новосибирска, Совет регионального отделения партии принял решение участвовать в выборах мэра города Новосибирска. В связи с подготовкой проведения выборов, в целях определения лучшего кандидата, который пользуется наибольшей поддержкой жителей города, Совет регионального отделения партии объявил праймериз, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку на праймериз может любой желающий, который проживает в городе Новосибирске и тогда кандидатура будет включена в список для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города Новосибирска.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального отделения партии