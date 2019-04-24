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В Новосибирской области создано региональное отделение партии Социальной защиты

Совет регионального отделения партии принял решение участвовать в выборах мэра города Новосибирска.
  • 24/04/2019, 10:52
В Новосибирской области создано региональное отделение партии Социальной защиты

В Новосибирске создано региональное отделение политической партии Социальной защиты.  Председателем Совета регионального отделения партии избран Дмитрий Кулёв, сообщили в пресс-службе партии.

— В целях борьбы за счастье трудового народа и благополучия жителей города Новосибирска, Совет регионального отделения партии принял решение участвовать в выборах мэра города Новосибирска. В связи с подготовкой проведения выборов, в целях определения лучшего кандидата, который пользуется наибольшей поддержкой жителей города, Совет регионального отделения партии объявил праймериз, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку на праймериз может любой желающий, который проживает в городе Новосибирске и тогда кандидатура будет включена в список для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность мэра города Новосибирска.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального отделения партии

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