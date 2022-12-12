В Новосибирской области водитель на «Toyota» протаранил палатку с рыбками

11 декабря в Чановском районе Новосибирской области «Toyota RAV4» налетела на палатку с рыбаками. Один из них погиб на месте. Чудом оставшийся в живых рыбак из Омской области рассказал о случившемся в рыболовном чате в соцсетях.

Он и его зять во время рыбалки решили погреться в палатке. В этот самый момент ее протаранил автомобиль.

— Водитель автомобиля Toyota 1989 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено по результатам освидетельствования, не справился с управлением и совершил наезд на палатку. В результате ДТП находящийся в палатке мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Погибшему было 37 лет. У него осталась беременная жена и трое детей.

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Фото: pexels.com — Tima Miroshnichenko