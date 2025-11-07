Рекламодателям

В Новосибирском Экспоцентре пройдут две крупные выставки

  • 07/11/2025, 12:15
В Новосибирском Экспоцентре пройдут две крупные выставки
Для этих событий подготовлена насыщенная программа деловых мероприятий

С 19 по 21 ноября Новосибирский Экспоцентр станет площадкой для проведения двух масштабных выставок: «Сибирской продовольственной недели» и форума-выставки «Дикоросы». Эти мероприятия объединят более 300 компаний и свыше 14 500 специалистов из секторов продовольственного ритейла, HoReCa, индустрии гостеприимства и туризма, создавая благоприятную среду для установления контактов, развития бизнеса и поиска новых партнеров.

«Сибирская продовольственная неделя 2025» — ведущая международная выставка в Восточной России, ориентированная на продуктовый ритейл и HoReCa. Это мероприятие с 16-летней историей формирует продуктивную бизнес-среду для производителей, поставщиков и торговых сетей Сибири и Дальнего Востока, содействуя развитию отрасли, установлению деловых связей и заключению соглашений.

Выставка представляет обширный выбор товаров и услуг для ритейла и HoReCa: продукты питания, напитки, ингредиенты, упаковку и оборудование от 200 компаний из России, Южной Кореи, Кыргызстана, Казахстана. В числе участников – СибАгро, ГК «Горкунов», «Рыбный день», «Тара.Ру», ТК «МультиПро», Kotra, «Озон банк», а также коллективные стенды Республики Алтай и Хакасия, Новосибирской и Томской областей и многие другие. Заключить контракты с экспонентами можно будет на Бирже контрактов корпораций МСП, где свои закупки планируют более 30 ритейлеров и маркетплейсов, от сети «Магнит» до Яндекс Лавки.

Параллельно с «Сибирской продовольственной неделей» пройдет форум-выставка «Дикоросы», объединяющая профессионалов индустрии гостеприимства и туризма. На стендах будут представлены готовые решения для ресторанов, отелей и туроператоров, а в рамках форума ведущие эксперты отрасли поделятся информацией об актуальных изменениях.

Для этих событий подготовлена насыщенная программа деловых мероприятий.

В рамках «Сибирской продовольственной недели» состоится форум «Дни ритейла в Сибири» с более чем 20 экспертными сессиями, посвященными трендам и стратегиям развития розничной торговли, ресторанного бизнеса, маркетинга, IT, логистики и категорийного менеджмента. Среди авторитетных спикеров – Андрей Карпов, председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла; Игорь Бухаров, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров РФ; Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России; Анна Лебедева, вице-президент по маркетингу Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла и другие. Также пройдут мастер-классы и сессии, посвященные инновациям в автоматизации и цифровизации в ритейле и HoReCa. Тематическая зона «Кулинары Сибири» станет местом проведения конкурсов профессиональных компетенций и мастер-классов для поваров, пекарей и кондитеров. Дегустационный конкурс «Золотая медаль» проведет независимую оценку продукции с присвоением знаков качества.

Форум «Дикоросы-2025» делает акцент на тщательном изучении возможностей гастрономического и этнокультурного туризма как основных инструментов привлечения туристов в сибирский регион. В насыщенной программе выступят ведущие специалисты индустрии, включая Валентину Седову, Владимира Бурковского и других экспертов.

Среди специальных событий форума:

  • «Русский завтрак» под руководством Екатерины Шаповаловой, посвященный формированию уникального рынка туристических и гостиничных услуг с акцентом на российской идентичности.
  • Отборочный тур Национальной премии «Бариста года».
  • Открытый чемпионат Сибири по кулинарному искусству.
  • Форум «Кейтеринг + Ивент Сибири 2025» с ключевыми дискуссиями в рамках делового графика.

Андрей Карпов, глава Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, подчеркнул важность «Сибирской продовольственной недели», назвав её ценной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, разработки стратегий развития и обмена опытом. Он отметил двукратное увеличение масштаба выставки и участие иностранных производителей, что подтверждает ее значимость.

Елена Кондратьева из компании Сибкор-Н отметила высокую посещаемость, большой поток специалистов различных уровней, включая профессионалов HoReCa и студентов, интересующихся пищевой индустрией. Она назвала выставку интересной, подчеркнув разнообразие аудитории.

Данные, полученные от посетителей Сибирской продовольственной недели, свидетельствуют о ее эффективности:

  • 98% отметили выгодные предложения для бизнеса.
  • 95% готовы рекомендовать выставку партнерам.
  • 80% улучшили свои профессиональные навыки и знания об отрасли.
  • 43% заключили контракты непосредственно на площадке.

Эти мероприятия формируют полноценную деловую среду для развития продовольственного сектора и сферы гостеприимства в регионе.

Бесплатно посетить Дикоросы можно после регистрации на сайте.

Билеты на Сибирскую продовольственную неделю также бесплатны и доступны на сайте.

Это ваша платформа для развития, новых партнерств и успешных решений. Зарегистрируйтесь сегодня и откройте новые горизонты для вашего бизнеса на крупнейших региональных выставках года. Встретимся в Новосибирске!

