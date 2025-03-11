В новосибирском «Красном факеле» пройдут премьерные показы «Школы злословия»

Пьеса еще одного классика — Ричарда Бринсли Шеридана — войдет в цикл постановок Новосибирского драмтеатра «Красный факел» по произведениям классиков английской драматургии вслед за «Ромео и Джульеттой» Шекспира и «Пигмалионом» Бернарда Шоу. Премьерные показы спектакля «Школа злословия» (18+) пройдут 15 и 16 марта.

Над пьесой работает санкт-петербургский режиссер Роман Кочержевский, а визуальный мир спектакля создают художники Анвар Гумаров и Елена Жукова.

«Школа злословия» или The School for Scandal, как звучит название пьесы на языке оригинала, считается одной из самых известных комедий английского классического репертуара. В центре сюжета — взаимоотношения недавней провинциалки, а ныне жены сэра Питера Тизла, леди Тизл с более искушенными членами салона леди Снируэл. Сплетни, козни и интриги плетутся здесь на профессиональном уровне. В постановке участвуют 27 актеров.

Аудиальный мир спектакля наполнен голосами действующих лиц, пространственно-звуковыми образами и задающими важные смысловые коды музыкальными темами (композитор Олег Гудачёв). При этом камертоном для «Школы злословия» выступает английская хоровая музыка в живом исполнении артистов театра «Красный факел».

— Эта сказка о том, как взрослый мир стирает чистоту души, превращая искренность в оружие. Это сказка о том, как прошлое неизбежно сталкивается с настоящим, заставляя каждого сделать выбор: присоединиться к шумному хору лжи или попытаться сохранить свою подлинность, — рассказывает режиссер спектакля «Школа злословия» Роман Кочержевский.

возраст 18+