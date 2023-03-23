В одной из школ Новой Москвы изнасиловали четвероклассника

О том, что произошло в школе №1392 имени Рябинкина в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, о трагедии, случившейся с их ребенком родители мальчика узнали, когда видео с надругательством разместили в классном чате.

После того как об инциденте стало известно всем, родители других учеников возмутились тому, что их дети молчали и ничего не рассказывали. Ведь они знали, что неизвестные развратили мальчика якобы из-за того, что он гей.

С аналогичным вопросом взрослые обратились к педагогическому составу школы, однако созналась о том, что ей было все известно, только классный руководитель четвероклассника.

Она, в свою очередь пояснила, что видеоролик с надругательствами уже около недели висит в социальных сетях, и добавила, что в школе по данному факту идет проверка. Имена насильников она озвучивать не стала.

Ранее редакция сообщала, что гость телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» упал в обморок во время эфира.

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