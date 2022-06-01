В Омске зарезали педагога речного училища

Утром в понедельник, 30 мая, на улице 27-я Северная было обнаружено тело 34-летней женщины со множеством ножевых ранений, в том числе в шею. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний бывший муж потерпевшей, подозреваемый задержан.

— В результате следственных действий установлено, что подозреваемый из личных неприязненных отношений нанес ножом телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте, — говорится в сообщении СКР.

По предварительным данным ведомства, убитая была педагогом-психологом Омского командного речного училища. У нее остался четырехлетний сын. Сейчас ребенок находится со своей бабушкой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.

Расследование продолжается.