В Омской области 17-летнего студента задержали с крупной партией наркотиков

Омские полицейские задержали 17-летнего жителя Тары с партией наркотиков, которую он достал из тайника на окраине города, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

— По данным следствия несовершеннолетний учащийся одного из профессиональных колледжей был задержан полицейскими на окраине города Тары сразу после того, как достал из тайника партию наркотика. В ходе досмотра у молодого человека изъято 2 полимерных пакета и 20 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам экспертизы, все изъятое – наркотик общей массой более 520 г., — говорится в сообщении. — С целью сокрытия преступной деятельности молодой человек арендовал квартиру в городе Таре, чтобы фасовать «оптовый товар» мелкими партиями.

После двухмесячной «карьеры» в незаконном бизнесе его задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. В настоящее время молодой человек находится под домашним арестом. Судьбу юноши в ближайшее время решит суд.