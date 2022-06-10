В Омской области в страшной аварии погибли трое полицейских

По данным Следственного комитета по Омской области, водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в катастрофически мощном ударе столкнулся с большегрузом «Мерседес».

В аварии погибли трое мужчин 27, 33 и 38 лет, они были полицейскими, уточнили в полиции.

Четвертый пострадавший — 23-летний молодой человек. В тяжелом состоянии его увезли в реанимацию Калачинской ЦРБ. Выяснилось, что это беглый преступник.

— Наши сотрудники как раз ездили в командировку в Челябинск. Поступила оперативная информация, что там видели подозреваемого в тяжком преступлении из Томска, который находился в бегах. Наши сотрудники его задержали и везли обратно, — сообщил Городу55 источник в местной полиции.

СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело по признакам преступления ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Расследование продолжается.

