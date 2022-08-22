В Республике Алтай самые дорогие квартиры в Сибири

Томскстат провел исследование, согласно которому в Республике Алтай зафиксирована самая высокая средняя цена 1 кв. м жилья в Сибирском федеральном округе (СФО). В исследовании анализировались цены на рынке жилья во втором квартале 2022 года.

Выяснилось, что на первичном рынке средняя цена квадратного метра в Республике Алтай составляет 115,8 тыс. руб. На втором месте Республика Тыва – 107,1 руб., на третьем – Новосибирская область (102,1 руб.). В Алтайском крае цена «квадрата» на первичном рынке – 82,7 тыс. Дешевле только в Омской области (80,4 тыс.) и Республике Хакасия (79,6 тыс.).

На вторичном рынке цена «квадрата» в Республике Алтай вновь максимальна – 99,941 тыс. руб. Почти такая же цена в Республике Тыва – 99,936. «Бронза» у Иркутской области – 86,1 тыс.

Показатель Алтайского края – 77,2 тыс. Дешевле квартиры в Кузбассе, Омской области, Красноярском крае. Самые дешевые квартиры на вторичном рынке также в Хакасии – 68,8 тыс. за квадратный метр.

Ранее редакция сообщала, что осенью начнутся массовые распродажи квартир в новостройках по себестоимости.