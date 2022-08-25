В Рязанской области пожарные работают на пределе своих возможностей

Режим ЧС в регионе был введен в понедельник, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Рязанской области Павел Малков.

Площадь лесных пожаров за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тысячи га, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

— На 07:00 среды площадь всех очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 11 716 гектаров, на 10:00 вторника она была 9 469 гектаров. Таким образом, рост почти 24%, — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, в регионе действуют шесть очагов пожаров, два из них локализованы, угрозы населённым пунктам нет. Эвакуированы жителей деревни Ольгино и поселка Голованово. В тушении участвуют более 9,5 тысячи человек и 2,5 тысячи единиц техники, включая 15 воздушных судов.

По словам сотрудника 71-й пожарно-спасательной части Москвы Юрия Иванова, сотрудники МЧС работают в экстремальных условиях, на пределе своих возможностей: жара до +35 градусов, испарения, порывы ветра, засушливая погода, отсутствие дождя. По словам специалиста, при тушении низовой пожар переходит на верховой при сильных порывах ветра.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии тушения. По его словам, на отсечении очагов работает тяжёлая техника.

Накануне Рослесхоз в телеграм-канале опубликовал карту тушения лесных пожаров в Рязанской области.