В Санкт-Петербурге годовалый ребенок проглотил батарейку от игрушки и умер

Три недели врачи детской больницы №5 в Петербурге пытались спасти годовалую девочку, в желудке которой была обнаружена батарейка.

Медики предполагают, что батарейка находилась в организме ребенка около трех месяцев, пишет Фонтанка. В больницу в тяжелом состоянии её доставили 4 декабря из квартиры в Купчино.

Малышка проживала с родителями — гражданами Узбекистана, 23-летней матерью, не состоящей на миграционном учете, и 26-летним отцом, который находится на территории РФ легально.

По предварительной информации, их дочь проглотила круглую батарейку от игрушки. 25 декабря ребенок умер.

По данному факту проводится проверка.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске беременную женщину заставили ждать в очереди в больнице, пока ребенок умирал в ее утробе.

Фото: pixabay.com — cherylholt