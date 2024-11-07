В «Сбере» стартовал «Зеленый день подарков» в честь дня рождения банка

В день своего рождения Сбербанк традиционно уже много лет подряд организует акцию «Зеленый день» и дарит подарки.

В этом году для подписчиков «СберПрайм» «Зеленый день» начался раньше — с 7 ноября.

— В 2024 году у «Сбера» в Новосибирской области появились уже 70 тысяч новых подписчиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 14%, — констатировал управляющий Новосибирским отделением «Сбербанка» Александр Солоп. — Подписка очень выгодна, так как наполнена большим количеством сервисов, дает много привилегий и преимуществ.

Еще до старта «Зеленого дня» клиентам бизнеса, оборудовавшего свои точки продаж современными платежными терминалами от «Сбера», включающие в себя сервис «Оплата Улыбкой», стал доступен кешбэк за оплату по биометрии, включая стопроцентный кешбэк при совершении первой биометрической оплаты.

— В 2024 году у нас в Новосибирске уже прошли 280 тысяч оплат улыбкой. По этому показателю Новосибирск входит в топ-10 самых «улыбчивых» городов страны. Самая большая покупка за улыбку составила 1 млн рублей, — рассказал Александр Солоп. — Напомню, сегодня во многих магазинах уже установлены разработанные нами терминалы, по которым можно рассчитаться как карточкой, так и улыбкой.

Еще один бонус для подписчиков «СберПрайм» — повышенные кешбэки на трех ключевых маркетплейсах: «Мегамаркет», «Самокат» и «Купер».

— Все три маркетплейса работают в Новосибирской области. В период «Зеленых дней» скидки на площадках будут составлять до 85%. На мой взгляд, сейчас выгодно подумать о том, что вам может понадобиться в ближайшие полгода, и сделать эти покупки, — рекомендует Александр Солоп. — В качестве подарка для себя и близких также можно посмотреть девайсы «Сбера», скидка на которые в «Зеленые дни» будет доходить до 40%. Мы наблюдаем, что спрос на девайсы банка в регионе растет: в 2024 году проданы уже более 4000 устройств.

Приятным подарком также станут скидки на страховые программы банка, которые доходят до 55%.

— За 2024 год новосибирские клиенты банка купили уже более 4,4 тысяч полисов страхования жилья. Выплаты по страховым случаям составили 15,4 млн рублей, — рассказал новосибирский управляющий «Сбера».

Для остальных клиентов «Зеленые дни» пройдут 11-12 ноября, непосредственно в день рождения банка.

С 11 ноября «Зеленая неделя» также начнется для предпринимателей и продлится до 17 ноября. Среди ключевых подарков — бонусы для новых клиентов и премия «Любимый малый бизнес» в размере 1 млн рублей каждому предпринимателю.

Напомним, «Сбер» проводит ежегодную акцию «Зеленый день» в свой день рождения с 2018 года. С тех пор количество подарков, которые банк предлагает клиентам, постоянно растет. На сегодня «Зеленый день» фактически превратился в «Зеленую неделю».