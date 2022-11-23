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В Сибири таможенники пресекли контрабанду леса на 1,3 млрд рублей

  • 23/11/2022, 15:17
экспорт леса
За незаконные поставки леса на экспорт преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сибирская оперативная таможня возбудила 4 уголовных дела по фактам незаконного вывоза в Китай железнодорожным транспортом более 166 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью свыше 1,3 млрд рублей. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

По данный Федеральной таможенной службы, с 2019 по 2022 годы, злоумышленники, действовавшие в интересах юридического лица, зарегистрированного в Красноярском крае, для таможенного оформления лесоматериалов в Сибирской электронной таможне предоставляли документы с недостоверными данными о производителе леса.

Задержан один из преступников — житель Красноярского края, впоследствии в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— В рамках уголовных дел наложен арест почти на 6 тыс. куб. м лесоматериалов. В том числе, удалось задержать вагон и 11 уже готовых к незаконному вывозу контейнеров с пиломатериалами (более 700 куб. м), — говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы.

Расследование продолжается, круг всех причастных лиц устанавливается.

Напомним в 2021 году по данным дистанционного мониторинга Рослесинфорга, черным лесорубам удалось нелегально заготовить в Красноярском крае 46 тысяч кубометров древесины.

 

Ранее редакция сообщала о том, что красноярского инвестора поймали на продаже леса налево.

Фото с сайта Федеральной таможенной службы

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок ВЭД

Регионы: Россия Красноярский край Китай

Теги : Экспорт леса таможня контрабанда


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