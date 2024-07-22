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В Сибири в первом полугодии 2024 года вырос спрос на автокредитование

  • 22/07/2024, 15:47
Максимальный рост спроса отмечен в Томской области – 68% год к году, более 950 млн рублей выдано жителям региона за первые шесть месяцев года.

В Сибири в первом полугодии 2024 года вырос спрос на автокредитованиеРост объемов автокредитования в первом полугодии 2024 года (за период с начала года по 10 июля) фиксирует в сибирских регионах Драйв Клик Банк (компания-партнер Сбера). Максимальный рост спроса отмечен в Томской области – 68% год к году, более 950 млн рублей выдано жителям региона за первые шесть месяцев года.

Высокие темпы роста отмечены также в Алтайском крае (+51%) и Омской области (+42%), где объемы автокредитования превысили 1,2 и 1,3 млрд рублей соответственно.

Крупнейшие с точки зрения объемов кредитования Кузбасс (2,5 млрд рублей) и Новосибирская область (2,96 млрд рублей) демонстрируют увеличение спроса на 34% и 37% соответственно.

В топе автомобильных марок все больше представителей китайского автопрома. В Новосибирском регионе за «китайцами» первые четыре строчки ТОП-10, в Томской области – первые три. Вместе с тем в Алтайском крае, Омской области, Кузбассе компанию автопроизводителям из КНР составляет отечественная Lada.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Сбер в лице компании-партнера Драйв Клик Банк является участником спецпрограмм с популярными автомобильными марками. Вне зависимости от марки машины заявку на кредит можно подать в СберБанк Онлайн, а оформить — непосредственно в автосалоне».

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Фото: ru.freepik.com/Автор: standret 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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