В Сибири в первом полугодии 2024 года вырос спрос на автокредитование

Рост объемов автокредитования в первом полугодии 2024 года (за период с начала года по 10 июля) фиксирует в сибирских регионах Драйв Клик Банк (компания-партнер Сбера). Максимальный рост спроса отмечен в Томской области – 68% год к году, более 950 млн рублей выдано жителям региона за первые шесть месяцев года.

Высокие темпы роста отмечены также в Алтайском крае (+51%) и Омской области (+42%), где объемы автокредитования превысили 1,2 и 1,3 млрд рублей соответственно.

Крупнейшие с точки зрения объемов кредитования Кузбасс (2,5 млрд рублей) и Новосибирская область (2,96 млрд рублей) демонстрируют увеличение спроса на 34% и 37% соответственно.

В топе автомобильных марок все больше представителей китайского автопрома. В Новосибирском регионе за «китайцами» первые четыре строчки ТОП-10, в Томской области – первые три. Вместе с тем в Алтайском крае, Омской области, Кузбассе компанию автопроизводителям из КНР составляет отечественная Lada.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера: