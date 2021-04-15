В ТЦ «Аура» появился Coffee Way

Как пояснили Infopro54 в пресс-службе Coffee Way, точка в ТЦ «Аура» — это второе заведение бренда в Новосибирск, первое находится около ТРЦ «Галерея Новосибирск». Собеседник редакции не уточнил сколько кофейных баров компания планирует открывать в Новосибирске, но отметил, что в управлении головного офиса сейчас находится 45 баров и более 170 баров партнерской сети в России и странах СНГ.

Международная сеть кофейных баров Coffee Way появилась в Липецке 12 лет назад. Основатель Сергей Бунцевич зарегистрировал собственный товарный знак и создал франшизу «под ключ». Сегодня сеть представлена более чем в 70 городах мира. Ее товарный знак зарегистрирован в 6 странах: Россия, Белоруссия, Англия, Германия, Франция и Казахстан. Точечно кофейни размещаются в Азербайджане, Казахстане и Белоруссии. Coffee Way работает в сегменте «to Go».

По данным 2GIS в Новосибирске кофеен формата «to Go» насчитывается около 1402 точек.