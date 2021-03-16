В VIP-сlub вступают по рекомендации

В теплый мартовский вечер ресторан «Балкан-Гриль» и его основатель Радован Симич принимал своих давних друзей — участников общественного объединения VIP-сlub. Очередная встреча была посвящена торжественному приему новых членов Клуба.

Президент VIP-club Алексей Потапов не скрывал гордости, что к старейшему объединению людей, известных в Новосибирске своими экспертными навыками, личными достижениями и профессиональными успехами, в этот день присоединились столь заслуженные персоны: председатель коллегии адвокатов Новосибирской области «Форум Сибирь» Павел Яровой, эксперт в сфере информационных и коммуникационных технологий, глава Регионального навигационно-информационного центра Новосибирской области Евгений Попантонопуло и врач, кандидат медицинских наук, разработчик инновационных продуктов для wellness-индустрии Олег Сорокин.

На правах основателя Клуба Алексей Потапов представлял поименно его новых участников и предложил им рассказать о себе в ответном слове.

То, что членство в VIP-club для его новых участников — не пустая формальность, а возможность для общения, обучения, обмена собственными наработками и практиками в рамках достойного комьюнити, подтвердили и рекомендации действительных членов Клуба. Без такой поддержки сложно определить – с кем произойдет качественное пересечение взаимных интересов.

Новый член Клуба Евгений Попантонопуло скромно заметил, что любые профессиональные достижения неотделимы от личных достижений:

— Мое личное достижение — трое детей. Если же говорить о профессиональной сфере, то, думаю, что название организации, которой я руковожу, можно брать, мало кому что скажет. На деле же мы занимаемся интересным проектом — созданием «Карты жителя Новосибирской области». Этот «пластик» — универсальная персонифицированная карта — даст жителям региона возможность пользоваться платежными и нефинансовыми сервисами и услугами, в том числе социальными.

Рекомендателем Павла Ярового выступил Евгений Михеенко:

— Мне было приятно предложить кандидатуру Павла Борисовича Ярового членам нашего Клуба. Моя жизнь сложилась так, что в ней случилась большая юридическая война, где Павел Борисович оказал неоценимую практическую помощь, выиграв практически все судебные баталии, в которые мы оказались невольно вовлечены.

Члены Клуба встретили слова Евгений Михеенко аплодисментами, как и ремарку господина Потапова о том, что Павел Яровой из тысячи дел, которые он вел, выиграл 85%, преимущественно выступая на «белой» стороне судебного процесса. Более достойную аттестацию для адвоката сложно представить.

В свою очередь глава адвокатской коллегии так выразил свое жизненное кредо:

— Мне приятно оказаться в компании таких, на мой взгляд, ярких и выдающихся людей. Моя главная задача в течение более чем двадцати лет, что я занимаюсь адвокатской практикой, — помогать людям, нуждающимся в защите. В разных аспектах, в разных делах, в разных вопросах, но основная задача — помогать и защищать. Главная награда — благодарность людей, когда они говорят, что они рады тому, что обратились за помощью ко мне.

Еще одним участником VIP-club стал врач, кандидат медицинских наук, основатель проектов «ВедаПульс», «VedaEducation», «VedaGenetics», «VedaBiotica» Олег Сорокин.

Олег Викторович заявил, что сибирякам, а значит, и всем собравшимся, есть чем гордиться:

— Сибирская научная школа ни в чем не уступает зарубежным научным школам. У нас есть достойные уникальные продукты и технологии, которые мы продвигаем по всему миру. Одна из моих компаний — «ВедаПульс» — продвигает наши инновационные технологии в 60 страх мира. Продукты других компаний запатентованы в Евросоюзе и представлены на рынках Испании, Болгарии и других стран.

Небольшая презентация, насыщенная актуальной, полезной и прикладной информацией в сфере оздоровительных практик, вызвала большой интерес у присутствующих. Они задавали вопросы, уточняли детали, интересовались мнением спикера по перспективным направлениям медицины.

Дружелюбная и открытая атмосфера клубных встреч — важная часть жизни VIP-club. Алексей Потапов уверен, что именно это притягивает людей в сообщество. Возможность неформального общения, шанс получить детальный совет профессионала, найти партнеров для бизнес-проектов, да и просто обменяться мнениями, поделиться знаниями, получить заряд энергии — это то, что позволяет уже более четверти века объединять известных и успешных людей под эгидой VIP-club.