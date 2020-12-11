Вакцина «Ветора» в ближайшее время выйдет в гражданский оборот

Новосибирская область готова к вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции за 2020 год губернатор региона Андрей Травников. По его словам, на этой неделе в Новосибирской области приступили к вакцинации «Спутником V». Пока сделать прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.

Напомним, «Спутник V» стал первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.

В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — «ЭпиВакКороной» от новосибирского научного центра «Вектор». При этом, Новосибирска область стала одним из первых регионов, где разрешено прививать людей старшего возраста 60+.

— В ближайшее время вакцина «Вектора» выйдет в гражданский оборот и Новосибирская область в числе регионов, которая получит первую партии родной вакцины. Ожидаем, что с каждой неделей масштабы вакцинирования будут расти, — отметил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что «сам он пока не переболел коронавирусом, но и вакцину ставить не планирует, так как в первую очередь она нужна людям, находящимся в группе риска».

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