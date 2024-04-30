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Вандалы подожгли могилу шестимесячной малышки

  • 30/04/2024, 14:10
Автор: Оксана Мочалова
Вандалы подожгли могилу шестимесячной малышки
Девочка умерла после пластической операции по исправлению заячьей губы в Новосибирске.

Неизвестные осквернили могилу ребенка: на ней сожгли игрушки и венки. Об этом рассказала мама девочки.

— Родственники ездили на кладбище, позвонили, рассказали, что произошло на могилке у дочки. От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что от них осталась одна проволока, — поделилась с «КП-Новосибирск» Елена.

Ангелина родилась с заячьей губой в Алтайском крае в 2021 году. В мае 2022 года малышку положили на операцию в одну из новосибирских больниц. Вскоре после нее девочка умерла. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее редакция сообщала, что жителям города в Новосибирской области власти предложили скинуться на благоустройство кладбища. 

Источник фото: freepik.com,  автор-stockgiu

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирская область Алтайский край

Теги : осквернение могил вандализм


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