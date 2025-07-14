Вид как ценный актив: почему популярны квартиры с видом на Бугринский мост

Благодаря выразительному дизайну и масштабности мост называют Сибирским Бруклинским — за инновационную конструкцию, инженерную точность и высокое качество исполнения он был удостоен международной премии FIDIC Award of Merit

Возможность любоваться на речные панорамы Оби и Бугринский мост привлекает многих новосибирцев, рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай». Эффектный вид из окна вызывает эмоции и повышает настроение.

Сейчас на первой береговой линии у популярной парковой зоны Новосибирска ГК «Расцветай» возводит комфортный семейный дом «Расцветай на Бугринской роще», где у восьми из десяти квартир — великолепные виды на Обь, остров Кораблик, Бугринский мост и зеленый простор Бугринской рощи.

— Хороший вид из окна — ценный актив, такие квартиры привлекательны как для покупки, так и для сдачи. Потому подобные варианты выгодны для покупателя — они быстрее растут в цене, — пояснили в пресс-службе девелопера. — Достоинство видовых квартир — ликвидность, такая жилплощадь пользуется спросом: ее будет легче продать или сдать.

Еще одно преимущество квартир в «Расцветай на Бугринской роще» — близость реки. Обустроенный пляж расположен в десяти минутах ходьбы. Возможность прогулок по побережью, свежий речной бриз, закаты и восходы на Оби — все это будет у новоселов в ежедневной пешей доступности.

«Расцветай на Бугринской роще» удобен для семей: во дворе — детская и спортивная площадки, озеленение, места для отдыха. Рядом — три школы, четыре детских сада, магазины, футбольные клубы, теннисный корт, спортивные секции. Новостройка удачно расположена логистически — за пять минут на автомобиле можно добраться до ТРЦ «МЕГА», а за 15 минут — до станции метро «Площадь Маркса». Близость Бугринского моста позволяет без пробок уехать в направлении Первомайского, Советского и Октябрьского районов.

В доме — несколько вариантов комфортных двухкомнатных квартир площадью 53-69 кв. м. Их отличает продуманная эргономика. В большой комнате — два окна, что позволяет удобно зонировать помещение.

— В «Расцветай на Бугринской роще» можно приобрести квартиру с ремонтом под ключ, — добавили в пресс-службе застройщика.

Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Оловозаводская, 6 стр. (работает по предварительной записи)

гкрасцветай.рф

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