Виртуальный ассистент Салют от Сбера поможет детям и родителям адаптироваться к школе

А если разбавить тематические видео забавными школьными фактами, подкастами и квизом, то адаптация к школе пройдёт максимально безболезненно. Достаточно выбрать в меню телевизора приложение с глазками или попросить виртуального ассистента Салют: «Открой Детскую комнату».

На умных колонках по фразам «Школа на носу», «Пора в школу», «Не хочу в школу» ассистент приведёт забавные факты на школьную тематику, поделится историями звёзд об их 1 Сентября и предложит послушать подкасты о том, как не волноваться в начале нового учебного года, подружиться с одноклассниками и так далее.

В учёбе детям пригодятся и другие навыки виртуального ассистента Салют. На всех умных устройствах Sber можно потренироваться в математике, выучить таблицу умножения или послушать аудиокнигу.

Кроме того, ассистент, в которого загружена обширная база экспертных советов про взаимодействие в семье, способен помочь родителям с рекомендациями по воспитанию детей. Для этого нужно спросить его: «Салют, как научить ребёнка решать проблемы?» или «Как научить ребёнка поддерживать порядок?».