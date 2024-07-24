Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых прибыльных полугодовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых прибыльных 6-месячных вкладов от портала Банки.ру.

Рейтинг составлен по предложениям 30 крупнейших банков, размещенным на Банки.ру на 14.07.2024 года. При сравнении предложений банков эксперты в первую очередь учитывали процентную ставку (номинальную и эффективную), а также дополнительные опции (пополнение, частичное снятие), порядок выплаты процентов, возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия до 500 000 рублей.

8 июля Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 16,70 – 19,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты* могут получить 18,5% годовых с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.