«Вклад купца Ф. Д. Маштакова в развитие предпринимательства Новониколаевска на рубеже XIX – XX в.в.»

Баутина Полина Александровна

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………………. 3

Основная часть…………………………………………………………………………………. 4

Дореволюционное предпринимательство в России……………………….. 4

Торговля Сибири…………………………………………………………………………. 7

Фёдор Данилович Маштаков – путь к успеху………………………………. 9

Заключение 13

Введение

Осмысление Российской истории XIX – начала XX вв. невозможно без знаний о процессах, имевших место в социально – экономической сфере в этот период. Актуальность данной темы определяется той исторической ролью и общественной значимостью, которые имело и вновь приобретает предпринимательство в жизни нашего общества.

Проблематика: развитие торговли в Сибири на рубеже XIX – XX в.в.

Цель: изучить роль деятельности сибирского предпринимателя Ф. Д. Маштакова в развитии торговли России.

Объект исследования: предпринимательство.

Объектом исследования выступает предпринимательство как явление в Сибири в период XIX – XX вв. Под предпринимательством понимается хозяйствующий субъект, который в целях извлечения прибыли самостоятельно или посредством других лиц в условиях риска, используя нововведения, ведет хозяйственную жизнь.

Задачи

Изучить материал по теме исследования «Дореволюционное предпринимательство»;

Изучить сущность успеха дореволюционного предпринимателя Ф. Д. Маштакова;

Охарактеризовать деятельность сибирского купца Ф. Д. Маштакова.

Малый и средний бизнес – это целый класс людей, которые задают позитивный настрой в жизни общества: они воспринимают развитие собственного дела как часть общего социального, политического и экономического успеха страны.

Основная часть

Дореволюционное предпринимательство в России

Среди проблем досоветской истории России и Сибири на долю отечественного предпринимательства выпала едва ли не самая печальная участь. В течение долгого времени сами понятия «предпринимательство» и «предприниматель» являлись синонимами бесспорно отрицательного, «чуждого» социализму явления и практически не использовалось в официальном историко-экономическом лексиконе. Достаточно сказать, что многие советские словари и справочники, даже специальные, вообще не содержали этих терминов.

Нельзя сказать, чтобы данная проблема в советской исторической и экономической науке совершенно не рассматривалась. Однако это изучение получило одностороннее развитие. Перед учеными ставилась задача не исследовать, а, говоря словами Ленина, «раскрывать глаза рабочему классу на буржуазию».[1] Такое требование неизбежно обусловливало избирательный подход к фактам и их тенденциозную интерпретацию в духе исторического материализма, являвшегося единственной официально разрешенной методологией исторических и экономических исследований. Кроме того, в советской науке предпринимательство рассматривалось почти исключительно с точки зрения реализации материальных интересов, причем влияние материального фактора зачастую трактовалось настолько непосредственно, что предприниматели, по меткому выражению С.Н. Булгакова, превращались в «заводные куклы, дергающиеся за ниточку материальных интересов».

Такой подход игнорировал индивидуально-конкретные черты предпринимательства, устранял свободу и творчество личности в процессе хозяйственной деятельности. В этой связи можно вполне обоснованно говорить о том, что в советскую эпоху история предпринимательства рассматривалась, прежде всего, как пропагандистская проблема, имевшая совершенно определенную идеологическую направленность. Практически во всех исследованиях по данной тематике господствовало упрощенное понимание социальных процессов, которое искусственно разрывало сложнейшее взаимовлияние экономических, политических, социокультурных и духовно-нравственных форм жизнедеятельности общества.[2]

Поэтому в настоящее время перед исследователями помимо поисков и введения в научный оборот новых фактов стоит задача теоретического осмысления феномена предпринимательства, определения новых подходов при анализе этого сложного социального явления.

Работа, которая ведется в этом направлении, и некоторые предлагаемые подходы, возможно, лягут в основу некоей новой парадигмы, позволяющей адекватно представить синтез материальных и духовных начал в предпринимательстве, их соотношение и приоритеты. Однако выработка принципиально нового понимания сущности предпринимательской деятельности и новых подходов к изучению проблемы затрудняется, как подчеркивал академик Л.И. Абалкин, тем, что «…много необъяснимого с позиций рационализма, отвергающего с порога все, что не поддается строгой детерминации и логическому объяснению».

В этой связи, прежде чем говорить об истории становления и развития предпринимательства в Сибири, следует определить некоторые методологические подходы рассмотрения данной проблемы. Большую помощь в этом отношении могут оказать труды российских и зарубежных экономистов, философов, историков, социологов, которые выступали против абсолютизации роли материального фактора в мотивации и результатах предпринимательской деятельности, исследовали роль и значение политических, религиозных, социально-психологических и других причин. В их трудах предпринимательство выступает не только как важнейший элемент экономической жизни общества, но и как системообразующий фактор социальных и культурных отношений. Разумеется, их творческое наследие требует критического анализа, но многие определения и оценки предпринимательства не только не утратили своего научного значения, но и получили новое фактическое подтверждение. В научной литературе зарождение теории предпринимательства обычно связывают с именем Р. Кантильона, который ввел в оборот понятие «предприниматель» и выделил предпринимательство в качестве особой экономической функции. По Кантильону, предприниматель это человек, подвергающий себя риску непостоянных доходов: крестьянин, ремесленник, торговец, разбойник, нищий и т.п., но не рабочий и государственный чиновник с постоянным жалованием и не земельный собственник, получающий ренту.

Риск главная отличительная черта деятельности такого предпринимателя. Кантильон не говорил прямо о каких-либо специфических человеческих качествах, свойственных предпринимателю, но по тому, насколько настойчиво он подчеркивал главенствующее значение неопределенности доходов, видно, что умению переносить эту неопределенность, т.е. рисковать, автор придавал чрезвычайную важность.

Развитие страны по рыночному пути вызвало потребность в большом количестве хорошо подготовленных коммерсантов и вообще «деловых людей». Конечно, предпринимателя нельзя создать искусственно, им надо родиться, но его жизненные успехи будут зависеть от степени подготовки и обучения. Поиск современных форм рыночного хозяйства может строиться только на основе знания опыта всех предшествующих периодов развития общества ведь старое всегда продолжает сосуществовать рядом с новым кан необходимое условие его бытия, что наглядно доказал еще провал послереволюционных попыток Построения социализма без товарно- денежных отношений. Предостеречь от повторения старых ошибок должно знание прошлого опыта. Однако деятельность отечественных предпринимателей всегда была для наших историков и экономистов второстепенным явлением. Дореволюционные историки «государственной» школы отдавали приоритет политике над экономикой. Разделившись на славянофилов и западников. одна часть историков и экономистов принялась искать особый путь развития России в крестьянской общине, а другая доказывать отсталость и несамостоятельность страны, eё деловых людей и абсолютное превосходство западных бизнесменов. Появившиеся в конце XIX века марксисты все усилия направили на доказательство несправедливого устройства буржуазного общества и неизбежность социальной революции. [3]

Торговля Сибири.

В развитии торговли начала XX века имелись положительные черты. Благодаря быстрой централизации и концентрации капитала развитие организационных форм торговли почти не отставало от стран Европы.

Из внешней торговли был практически вытеснен иностранный посредник. Купцы научились быстро налаживать прямые связи с непосредственными производителями, отсекая при этом лишние посреднические звенья. Выработалась гибкость в установлении цен, появилось умение привлечь покупателя. Самые разнообразные формы приняли филантропия и меценатство. В марте 1910 г. на I Всероссийском съезде деятелей по призрению съехались представители 4762 благотворительных обществ. Но общее кризисное состояние страны ярко проявилось в торговле. И внешняя и внутренняя торговля могли бы достичь куда более высокого уровня, если бы не сдерживались феодальными пережитками. Предвоенные изменения в структуре внешнеторгового оборота и подъем во внутренней торговле носили в значительной степени искусственный характер и были вызваны подготовкой к войне. Правительственная программа перевооружений привела к увеличению закупок угля, машин, оборудования и автомобилей. Крупные торговые компании начали накопление товарных запасов, которые были затем израсходованы только в период гражданской войны. Но малоземелье крестьян и паразитическое потребление помещиков, сохранение в ряде мест фабричных лавок и низкий уровень заработной платы рабочего класса обеспечивали сохранение элементов натурального хозяйства и низкую покупательную способность населения.[4]

В начале XX века резко обострилось противоречие между производством и потреблением. Внутренний рынок состоит из двух крупных взаимосвязанных частей: рынка средств производства и рынка предметов потребления. Развитие торговли в данный период рез- но опережало возможности торговли предметами народного потребления. В результате в стране сложилась целая группа специфических противоречий: между высокой формой концентрации капитала и край- не слабой материально-технической базой, между монополиями и целой армией мелких торговцев. Массовое разорение мелких лавочников, не имевших другой профессии, происходившее моментально, имело особенно тяжелые социальные последствия, т.к. именно они явились базой крайних форм радикализма и анархии. Неблагополучие хорошо видно и на составе купечества. В начале XX века вновь проявилась действовавшая в течение веков закономерность: вырождение предпринимательских династий в третьем поколении. Жившие в эти годы третье-четвертое поколение гордившихся своим крестьянским происхождением купцов начали стыдиться не только крестьянского, но и купеческого звания. В составленном А.Н.Бохоновым списке деловой элиты России только считанные единицы значатся как купцы 1 гильдии.[5]

В основном же они щеголяют званиями потомственного почетного гражданина, коммерции советника, статского советника, дворянина и т.д. Российские предприниматели так и не смогли создать собственные крепкие политические партии, зато из их рядов вышли известные большевики Н.П.Шмидт и В.М.Молотов. Бросание дела и самоубийство стали бытовым явлением, наиболее типичным примером которого явилось самоубийство С.Т. Морозова.

Здоровым осталось ядро купечества, но оно не смогло определиться в кризисной ситуации того времени и найти пути дальнейшего развития.[6]

Фёдор Данилович Маштаков – путь к успеху.

Семья купцов из Барнаула и Ново-Николаевска являлась, пожалуй, самой богатой в Новониколаевске. Григорий Данилович, Гаврила Данилович, Павел Данилович, Федор Данилович – родные братья. Они переехали в Барнаул из Владимирской губернии. Старший из них Федор Данилович – учредитель Ново-Николаевского объединения по увековечению памяти Героев Первой мировой войны, родился в 1851г, за свою жизнь успел закончить городское училище, позже работал приказчиком, а в 1874 году завёл собственную небольшую мануфактурную и галантерейную торговлю в городе и сёлах Алтайского округа. [7]

Анализ хозяйственной деятельности предпринимателя Ф.Д. Маштакова.

К маю 1894 года Федор имел в Барнауле торговый оборот до 60 тыс. рублей, он продвигался быстрее своих братьев, в 1897 году в Ново-Николаевском посёлке у него в аренде было уже пять усадебных участков. А уже в 1904 году его имущество оценивалось в 20,77 тыс. рублей. Позже, уже в Ново- Николаевске Фёдор Данилович приобрел гильдейской купеческое свидетельство.

Причины и факторы успеха.

В Новониколаевске товарный ассортимент Фёдора Даниловича начал ускоренно расширяться и уже включал галантерею, железные и скобяные изделия, кожу и обувь. Галантерея — торговый термин, обозначающий группу товаров, представляющих мелкие предметы туалета и личного обихода (галстуки, перчатки, шарфы, сумки и др.). В 1880 году, в селе Бердское, Ф. Д. Маштаков открыл торговую лавку. В начале ХХ века его торговый зал был уже самым большим и находился на центральной, базарной площади, напротив волостной управы. Позже, рассчитав перспективы и направление роста Ново-Николаевска, энергичный, молодой Фёдор Маштаков на главной улице посёлка (Николаевский проспект от ул. Вознесенской (Свердлова) до Гудимовской (Коммунистическая), в 16 квартале, арендует большой участок земли. Рядом с одной из базарных площадей. Здесь он ставит двухэтажный каменный дом, хорошо сохранившийся до наших дней (Красный проспект, 9). В настоящее время он является Новосибирским государственным художественным училищем. Дом признан памятником архитектуры регионального значения. Автором дома некоторые исследователи считают тогда ещё начинающего архитектора А. Д. Крячкова. [8]

Вклад Ф.Д. Маштакова в развитие региона.

Купец открывал магазины в просторных залах первого этажа: «Модно- галантерейные товары» и «Мануфактурные дамские модные товары» со стороны Вознесенской, и «Чай и колониальные товары» со стороны проспекта, а сам жил на втором этаже с семьёй . Мануфактура — это крупное предприятие, применяющее ручной работа и использующее деление труда. Дело шло отлично. Маштаков имел ярмарочные склады в Ирбите и Нижнем Новгороде, 12 всевозможных магазинов. В 1912-1913 годах по оценкам агентов различных компаний его имущество и оборот оценивались от 500 тыс. до 2 млн. рублей. Дело «вёл честно», и в 1912 Фёдор Данилович стал почётным мировым судьёй. Хорошая деловая репутация купца позволяла ему стать членом учётного комитета в нескольких местных банках, а также кредитоваться в них. В печатных изданиях нередко возникала реклама о поступлениях Маштакову «массы новостей заграничных и русских фабрикантов… цены на все товары вне конкуренции». [9]

Актуальные бизнес – решения.

Доходный дом Ф. Д. Маштакова, одним из первых в городе, был снабжен электричеством, для чего в нём была устроена мини-электростанция. Во дворе дома находились крупные товарный склады, внушительные амбары, огромные кладовые, ледники и даже была баня для служащих. Также в нём был винно- бакалейный магазин, с 1908 по 1910 годы там находилась Ново-Николаевская Городская Управа и Городской сиротский суд. Деревянный одноэтажный дом носил самые различные функции, но в апреле 1910 года дом был сдан мещанину П. А. Шестоперову, заведующему телефонной станцией, под театр- синематограф.

Каковы секреты успеха предпринимателей? Все они шли к успеху, верили в себя и препятствий не замечали, но в каждом есть то, что отличает их от других. Каждый владеет такими качествами как упорство, умение рисковать, вера в свое дело. Мне интересно изучать предпринимательскую деятельность, а чтобы изучить ее полностью и понять ее суть, нужно обратиться к истокам, т.е изучить историю развития предпринимательской деятельности. Успех дореволюционных предпринимателей – это отличный пример того, как меняется и развивается предпринимательская деятельность. Почему я выбрала этого предпринимателя? Прежде всего потому, что Ф.Д.Маштаков мой земляк, он жил и работал для того, чтобы мой родной край развивался, обогащался, чтобы жизнь людей становилась лучше. Я считаю, что Фёдор Данилович Маштаков (1851 – 1920 гг.) сделал огромный вклад в развитии дореволюционного предпринимательства в России, а тем более в Сибири. Секрет его успеха заключался в том, что он одним из первых в Новониколаевске открыл магазины с мануфактурными и галантерейными товарами. Фёдор Данилович быстро развивал свою предпринимательскую деятельность, он вкладывал достаточную часть своего бюджета в развитие своего дела, именно поэтому его бизнес продолжал существовать, развиваться и быть одним из самых востребованных. Купец активно вел предпринимательскую деятельность, старался улучшить и развить свой бизнес, у него это очень хорошо получалось, именно поэтому он добился большого успеха. Он был смелым человеком, смелость нужна, чтобы следовать собственному пути. Самое главное в успехе предпринимательства — это идея и воплощение её. Думаю, что чтобы стать хорошим предпринимателем надо хорошо знать себя, на что ты способен, что получается лучше всего, надо постоянно развиваться, для этого надо учиться, не забывать про внешнюю составляющую, соблюдать правила делового этикета, быть интересным человеком. Предпринимательство, как деятельность требует, на мой взгляд, в первую очередь творческого подхода и невероятного терпения. Да и вообще, я считаю, что успеха можно достичь только в том направлении и в той сфере, которая по-настоящему интересна, которая близка по духу человеку.

Заключение

Таким образом, проблематика моего исследования полностью подтверждена. Сибирское купечество, как специфическая форма сибирского предпринимателя, обладая рядом региональных особенностей, связанных с историческим развитием края, спецификой социального состава населения, во многом определяло тенденции экономической, общественной и культурной жизни края.

В моей работе, важным является сам купец – предприниматель, среда в которой он формировался, его социокультурный облик, сферы деловой активности, что влияло на него, какие внешние и региональные факто стали основой для формирования сибирского предпринимательства.

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