Рекламодателям

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

  • 18/12/2025, 12:55
Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный
«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

В редакцию Infopro54 обратился Владимир Владимиров, который в октябре 2024 года создал и возглавил юридическую компанию «Воин Вправе», оказывающую услуги военнослужащим СВО. За деятельностью компании сейчас наблюдает общественность нашего города. А Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку по обращению депутата регионального Заксобрания.

— Владимир Юрьевич, в последнее время на сайтах новосибирских СМИ появились статьи ваших бывших клиентов, которые критикуют качество и стоимость услуг, предоставленных вашей компанией участникам СВО и членам их семей. С чем связано их появление? Почему клиенты компании пошли к журналистам?

— Ситуации, описанные в публикациях СМИ, связаны с обращениями реальных клиентов «Воин Вправе», с которыми работали юристы компании и надзорные органы. Суть в следующем: военнослужащие, обратившиеся в нашу компанию, считают, что мы оказали им некачественные услуги, и потребовали возврата денежных средств за эти услуги.

В ходе внутренней проверки работы юристов компании я, как руководитель, принял решение вернуть клиентам потраченные денежные средства: кому‑то частично, а кому‑то в полном объеме.

— Можно ли уже сейчас сказать, насколько обоснованы претензии ваших клиентов?

— Для этого необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Например, по одному из дел нам удалось организовать лечение онкобольному военнослужащему в военном госпитале МО РФ. Предварительно он прошел военно‑врачебную комиссию. Юристами компании был проделан большой комплекс работ. Мы стали добиваться на законных основаниях увольнения клиента и причитающихся ему денежных выплат. В это время его задерживают органы комендатуры, и связь с ним на какое-то время теряется (у задержанных сразу изымают телефоны). С того момента работа юристов компании напрямую зависела только от решения органов государственной власти, в связи с чем мы смогли по не зависящим от нас причинам выполнить свою работу частично.

По другому делу могу сказать, что наши специалисты были изначально введены клиентом в заблуждение: военнослужащий на момент обращения к нам уже находился вне сферы воинских отношений. Ему необходимо было обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, с которой он был не согласен. Юристы нашей компании разъяснили, что это делается в судебном порядке, так как он находится вне части. Но клиент самостоятельно принял решение остаться дома в Новосибирске по состоянию здоровья.

Юрист, который вел дело, до судебного разбирательства пытался разъяснить человеку, что право находиться дома ему могут позволить только меры предварительной защиты. А для объективного решения суда, которое бы устроило клиента, необходима была независимая экспертиза, что влекло дополнительные затраты в размере 130 тысяч рублей. Доверитель отказался от предложенного варианта действий и остался недоволен услугами, качество которых в том числе пострадало из-за его собственного поведения.

— Вы считаете претензии клиентов необоснованными?

— Решение любой задачи, с которой к нам обращаются военнослужащие, требует кропотливой и поэтапной работы. Я думаю, увидев сложившуюся ситуацию, многие коллеги будут со мной солидарны. Любая юридическая деятельность связана с риском не оправдать возложенные на тебя клиентом ожидания, при этом клиенты в таких ситуациях уже не берут в расчет ни проделанную работу, ни наличие препятствующих тому обстоятельств.

Я понимаю, что, скорее всего, целью опубликованных статей было сформировать негативный образ нашей компании у читателей, но 50% наших клиентов приходят к нам не из-за рекламы, а именно по рекомендации тех людей, которым мы уже помогли.

Владимир Владимиров

— То есть процент довольных вашей работой клиентов выше, чем тех, кто обращается с претензиями, в том числе в суды?  

— Основывая компанию «Воины Вправе», я, как гражданин и патриот своего Отечества, опирался на личный опыт и желание быть полезным нашим военнослужащим: я являюсь ветераном боевых действий, 14 лет прослужил в военной прокуратуре, два года участвовал в боевых действиях в Чечне. У меня большая география службы: Чечня, Приморье, Новосибирск.

Испытывая большое уважение к защитникам Отечества, знаю многое об их проблемах и трудных жизненных обстоятельствах, и мне хотелось быть им полезным. Юристы моей компании объединены идеей действенной помощи. Мы понимаем при этом, что берем на себя большую ответственность, гарантируя такую помощь своим клиентам, ищем выходы иногда из безвыходных ситуаций. У нас единичные случаи, когда дело доходит до суда. Если нашей работой недовольны, мы садимся за стол переговоров, возвращаем клиентам денежные средства, потраченные частично или полностью на оказание юридических услуг, не доводя дело до обращений клиентов в СМИ и органы государственной власти.

Выполнение работ я контролирую лично. За короткий срок нам удалось помочь огромному количеству военнослужащих. Наша работа идет в четком соответствии и единении с политикой нашего государства.

Но, как и в любой другой сфере, на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный.

Компания «Воин Вправе»
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 47
Тел.: +7 (923) 135 64 50
https://voinprav54.ru/v3

Erid:F7NfYUJCUneTTy5HCrTv

Реклама. Рекламодатель: Компания «Воин Вправе» ИП Владимиров Владимир Юрьевич

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото^ Алена Гущина

1 151

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : юристы право Воин Вправе


0
0
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Создатели Roblox согласились привести игру в соответствие с законами России
18/12/25 15:00
Общество
В Новосибирске перед Новым годом проверяют продажу пиротехники
18/12/25 14:00
Право&Порядок
Средний счет по ПДС у жителей СФО составляет 59,5 тыс. рублей
18/12/25 13:50
Финансы
В Госдуме анонсировали изменения в оплате ЖКХ с марта 2026 года
18/12/25 13:00
Общество Энергетика&ЖКХ
Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв
18/12/25 12:25
Недвижимость
Новосибирская область попала в ТОП-10 по числу умных устройств в бизнесе
18/12/25 12:15
Технологии
С карты Новосибирской области за год исчезли восемь деревень
18/12/25 12:00
Власть Общество
Жители Новосибирска не спешат покупать елки на городских базарах
18/12/25 11:30
Общество
Новосибирский девелопер подтвердил право собственности на «Юный медик» через суд
18/12/25 11:13
Бизнес Недвижимость
Склад с 18 тысячами бутылок немаркированного алкоголя обнаружен в Новосибирске
18/12/25 11:00
Право&Порядок
Электроснегокаты захламляют Нарымский парк в Новосибирске
18/12/25 10:30
Бизнес Власть Общество
Новосибирцы предпочитают покупать квартиры с отделкой, чтобы сэкономить
18/12/25 10:00
Бизнес Недвижимость
На ювелирные украшения новосибирцы потратили пять миллиардов рублей
18/12/25 9:30
Бизнес Общество
Еще три новосибирских памятника архитектуры внесли в каталог для инвесторов
18/12/25 9:00
Бизнес Общество
Рынок услуг Деда Мороза в Новосибирске выходит на новый уровень
17/12/25 19:41
Общество
Долги новосибирского МУП «Энергия» в 2026 году составят два миллиарда рублей
17/12/25 19:00
Власть Город
Навигатор будет предупреждать новосибирцев о смене режима светофора
17/12/25 18:30
Общество
В Новосибирске возобновили демонтаж газетных киосков
17/12/25 18:00
Бизнес Общество
Мошенники продали 12 квартир в Новосибирске за 2025 год
17/12/25 17:30
Недвижимость Право&Порядок
Госдуму попросили доработать штраф для таксистов за перевозку детей без кресла
17/12/25 17:00

Популярное

Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30

Новости компаний

Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять