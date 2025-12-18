Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

В редакцию Infopro54 обратился Владимир Владимиров, который в октябре 2024 года создал и возглавил юридическую компанию «Воин Вправе», оказывающую услуги военнослужащим СВО. За деятельностью компании сейчас наблюдает общественность нашего города. А Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку по обращению депутата регионального Заксобрания.

— Владимир Юрьевич, в последнее время на сайтах новосибирских СМИ появились статьи ваших бывших клиентов, которые критикуют качество и стоимость услуг, предоставленных вашей компанией участникам СВО и членам их семей. С чем связано их появление? Почему клиенты компании пошли к журналистам?

— Ситуации, описанные в публикациях СМИ, связаны с обращениями реальных клиентов «Воин Вправе», с которыми работали юристы компании и надзорные органы. Суть в следующем: военнослужащие, обратившиеся в нашу компанию, считают, что мы оказали им некачественные услуги, и потребовали возврата денежных средств за эти услуги.

В ходе внутренней проверки работы юристов компании я, как руководитель, принял решение вернуть клиентам потраченные денежные средства: кому‑то частично, а кому‑то в полном объеме.

— Можно ли уже сейчас сказать, насколько обоснованы претензии ваших клиентов?

— Для этого необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Например, по одному из дел нам удалось организовать лечение онкобольному военнослужащему в военном госпитале МО РФ. Предварительно он прошел военно‑врачебную комиссию. Юристами компании был проделан большой комплекс работ. Мы стали добиваться на законных основаниях увольнения клиента и причитающихся ему денежных выплат. В это время его задерживают органы комендатуры, и связь с ним на какое-то время теряется (у задержанных сразу изымают телефоны). С того момента работа юристов компании напрямую зависела только от решения органов государственной власти, в связи с чем мы смогли по не зависящим от нас причинам выполнить свою работу частично.

По другому делу могу сказать, что наши специалисты были изначально введены клиентом в заблуждение: военнослужащий на момент обращения к нам уже находился вне сферы воинских отношений. Ему необходимо было обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, с которой он был не согласен. Юристы нашей компании разъяснили, что это делается в судебном порядке, так как он находится вне части. Но клиент самостоятельно принял решение остаться дома в Новосибирске по состоянию здоровья.

Юрист, который вел дело, до судебного разбирательства пытался разъяснить человеку, что право находиться дома ему могут позволить только меры предварительной защиты. А для объективного решения суда, которое бы устроило клиента, необходима была независимая экспертиза, что влекло дополнительные затраты в размере 130 тысяч рублей. Доверитель отказался от предложенного варианта действий и остался недоволен услугами, качество которых в том числе пострадало из-за его собственного поведения.

— Вы считаете претензии клиентов необоснованными?

— Решение любой задачи, с которой к нам обращаются военнослужащие, требует кропотливой и поэтапной работы. Я думаю, увидев сложившуюся ситуацию, многие коллеги будут со мной солидарны. Любая юридическая деятельность связана с риском не оправдать возложенные на тебя клиентом ожидания, при этом клиенты в таких ситуациях уже не берут в расчет ни проделанную работу, ни наличие препятствующих тому обстоятельств.

Я понимаю, что, скорее всего, целью опубликованных статей было сформировать негативный образ нашей компании у читателей, но 50% наших клиентов приходят к нам не из-за рекламы, а именно по рекомендации тех людей, которым мы уже помогли.

— То есть процент довольных вашей работой клиентов выше, чем тех, кто обращается с претензиями, в том числе в суды?

— Основывая компанию «Воины Вправе», я, как гражданин и патриот своего Отечества, опирался на личный опыт и желание быть полезным нашим военнослужащим: я являюсь ветераном боевых действий, 14 лет прослужил в военной прокуратуре, два года участвовал в боевых действиях в Чечне. У меня большая география службы: Чечня, Приморье, Новосибирск.

Испытывая большое уважение к защитникам Отечества, знаю многое об их проблемах и трудных жизненных обстоятельствах, и мне хотелось быть им полезным. Юристы моей компании объединены идеей действенной помощи. Мы понимаем при этом, что берем на себя большую ответственность, гарантируя такую помощь своим клиентам, ищем выходы иногда из безвыходных ситуаций. У нас единичные случаи, когда дело доходит до суда. Если нашей работой недовольны, мы садимся за стол переговоров, возвращаем клиентам денежные средства, потраченные частично или полностью на оказание юридических услуг, не доводя дело до обращений клиентов в СМИ и органы государственной власти.

Выполнение работ я контролирую лично. За короткий срок нам удалось помочь огромному количеству военнослужащих. Наша работа идет в четком соответствии и единении с политикой нашего государства.

Но, как и в любой другой сфере, на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный.

