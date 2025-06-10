Внедряем ИИ в бизнес: MIROTEL MANAGEMENT представляет курс для владельцев и руководителей

MIROTEL MANAGEMENT выступает не только как управляющая компания в сфере гостеприимства, но и как центр повышения квалификации, ориентированный на практическое применение знаний в бизнесе. Наша специализация – управление отелями, обучение систематизации бизнес-процессов, интеграции искусственного интеллекта и масштабированию предприятий.
Представляем курс «Искусственный интеллект 2.0» – практическое руководство по применению ИИ в бизнесе, маркетинге и управлении.
ИИ больше не является чем-то диковинным. Сегодня это мощный инструмент для увеличения прибыли, оптимизации процессов и экономии времени.
Предприниматели уже используют его для создания контента, обработки запросов, подготовки аналитических отчетов и проведения рекламных кампаний.
Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы перейти от пассивного наблюдения к активному использованию ИИ для достижения собственных целей.
Курс «Искусственный интеллект 2.0» – это акцент на практике:
В программе курса:
Курс предназначен для:
Преимущества курса:
Условия участия:
Период обучения: 17 июня 2025 года – 26 июня 2025 года
Формат: онлайн
География участия: без ограничений
Как записаться: нажмите, чтобы перейти к записи: https://clck.ru/3MSRf5
Контакты:
Курс проходит онлайн — доступен из любой точки мира.
Telegram: @mirotel_management
По вопросам участия:
Анастасия Ящук — менеджер службы заботы о клиентах
Тел.: +7 983-120-08-37
E-mail: info@managementmirotels.ru
ИИ — это не будущее. Это реальный инструмент, который уже работает в командах, отделах и бизнесах.
Присоединяйтесь, чтобы быть впереди.
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