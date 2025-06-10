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Внедряем ИИ в бизнес: MIROTEL MANAGEMENT представляет курс для владельцев и руководителей

  • 10/06/2025, 12:49
бизнес-мероприятия
Предприниматели уже используют его для создания контента, обработки запросов, подготовки аналитических отчетов и проведения рекламных кампаний

MIROTEL MANAGEMENT выступает не только как управляющая компания в сфере гостеприимства, но и как центр повышения квалификации, ориентированный на практическое применение знаний в бизнесе. Наша специализация – управление отелями, обучение систематизации бизнес-процессов, интеграции искусственного интеллекта и масштабированию предприятий.

Представляем курс «Искусственный интеллект 2.0» – практическое руководство по применению ИИ в бизнесе, маркетинге и управлении.

ИИ больше не является чем-то диковинным. Сегодня это мощный инструмент для увеличения прибыли, оптимизации процессов и экономии времени.

Предприниматели уже используют его для создания контента, обработки запросов, подготовки аналитических отчетов и проведения рекламных кампаний.

Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы перейти от пассивного наблюдения к активному использованию ИИ для достижения собственных целей.

Курс «Искусственный интеллект 2.0» – это акцент на практике:

  • 80% практических занятий и готовых шаблонов,
  • Решение актуальных бизнес-задач,
  • Использование нейросетей для экономии времени и автоматизации рутинных операций,
  • Анализ реальных кейсов и внедрение полученных знаний в вашу практику.

В программе курса:

  • Области применения ИИ, доступные уже сегодня
  • Использование ChatGPT, Midjourney, Kling.ai, Submagic и других инструментов
  • Автоматизация маркетинга, продаж, работы с клиентами и повседневных задач
  • Применение ИИ для принятия взвешенных решений и структурирования информации
  • Примеры успешного использования ИИ для высвобождения до 10 часов рабочего времени в неделю
  • ИИ для пользователей без IT-подготовки, стремящихся к масштабированию бизнеса без перегрузок

Курс предназначен для:

  • Владельцев малого и среднего бизнеса
  • Руководителей, операционных директоров, маркетологов, контент-менеджеров
  • Фрилансеров, продюсеров, экспертов, SMM-специалистов
  • Всех, кто заинтересован во внедрении ИИ в работу и личную жизнь

Преимущества курса:

  • Онлайн-формат для обучения в удобное время
  • Поддержка опытных кураторов и доступ к эксклюзивному каналу с промптами
  • Возможность получить ответы на вопросы от экспертов в области ИИ.

Условия участия:

Период обучения: 17 июня 2025 года – 26 июня 2025 года
Формат: онлайн
География участия: без ограничений

Как записаться: нажмите, чтобы перейти к записи: https://clck.ru/3MSRf5 

Контакты:

Курс проходит онлайн — доступен из любой точки мира.
Telegram: @mirotel_management

По вопросам участия:
Анастасия Ящук — менеджер службы заботы о клиентах
Тел.: +7 983-120-08-37
E-mail: info@managementmirotels.ru

ИИ — это не будущее. Это реальный инструмент, который уже работает в командах, отделах и бизнесах.
Присоединяйтесь, чтобы быть впереди.

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Реклама. Рекламодатель: ООО УК МИРОТЕЛЬ
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : тренинг по ИИ обучение работе с нейросетями нейросети для бизнеса ИИ для бизнеса


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