Внедряем ИИ в бизнес: MIROTEL MANAGEMENT представляет курс для владельцев и руководителей

MIROTEL MANAGEMENT выступает не только как управляющая компания в сфере гостеприимства, но и как центр повышения квалификации, ориентированный на практическое применение знаний в бизнесе. Наша специализация – управление отелями, обучение систематизации бизнес-процессов, интеграции искусственного интеллекта и масштабированию предприятий.

Представляем курс «Искусственный интеллект 2.0» – практическое руководство по применению ИИ в бизнесе, маркетинге и управлении.

ИИ больше не является чем-то диковинным. Сегодня это мощный инструмент для увеличения прибыли, оптимизации процессов и экономии времени.

Предприниматели уже используют его для создания контента, обработки запросов, подготовки аналитических отчетов и проведения рекламных кампаний.

Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы перейти от пассивного наблюдения к активному использованию ИИ для достижения собственных целей.

Курс «Искусственный интеллект 2.0» – это акцент на практике:

80% практических занятий и готовых шаблонов,

Решение актуальных бизнес-задач,

Использование нейросетей для экономии времени и автоматизации рутинных операций,

Анализ реальных кейсов и внедрение полученных знаний в вашу практику.

В программе курса:

Области применения ИИ, доступные уже сегодня

Использование ChatGPT, Midjourney, Kling.ai, Submagic и других инструментов

Автоматизация маркетинга, продаж, работы с клиентами и повседневных задач

Применение ИИ для принятия взвешенных решений и структурирования информации

Примеры успешного использования ИИ для высвобождения до 10 часов рабочего времени в неделю

ИИ для пользователей без IT-подготовки, стремящихся к масштабированию бизнеса без перегрузок

Курс предназначен для:

Владельцев малого и среднего бизнеса

Руководителей, операционных директоров, маркетологов, контент-менеджеров

Фрилансеров, продюсеров, экспертов, SMM-специалистов

Всех, кто заинтересован во внедрении ИИ в работу и личную жизнь

Преимущества курса:

Онлайн-формат для обучения в удобное время

Поддержка опытных кураторов и доступ к эксклюзивному каналу с промптами

Возможность получить ответы на вопросы от экспертов в области ИИ.

Условия участия:

Период обучения: 17 июня 2025 года – 26 июня 2025 года

Формат: онлайн

География участия: без ограничений

Как записаться: нажмите, чтобы перейти к записи: https://clck.ru/3MSRf5

Контакты:

Курс проходит онлайн — доступен из любой точки мира.

Telegram: @mirotel_management

По вопросам участия:

Анастасия Ящук — менеджер службы заботы о клиентах

Тел.: +7 983-120-08-37

E-mail: info@managementmirotels.ru

ИИ — это не будущее. Это реальный инструмент, который уже работает в командах, отделах и бизнесах.

Присоединяйтесь, чтобы быть впереди.

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