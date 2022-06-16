Водитель и ребенок-пассажир Mazda погибли в результате ДТП с лосем

Пенсионер и 13-летний подросток погибли в аварии на территории Асиновского района при столкновении автомобиля с перебегавшим дорогу лосем, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

ДТП произошло 12 июня, но сообщение об инциденте появилось только сейчас. По предварительным данным, водитель, которому было 64 года, сбил лося в Асиновском районе области.

— После чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и совершило наезд на препятствие (опору линии электропередач). В результате происшествия водитель и 13-летний мальчик-пассажир погибли, — говорится в сообщении.

Ранее региональное Минприроды указало на самые опасные трассы в Новосибирской области, где может произойти столкновение с лосем.