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Водитель скорой помощи получил условный срок за ДТП, которое он устроил, находясь в состоянии наркотического опьянения

  • 27/05/2022, 13:09
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Водитель скорой помощи получил условный срок за ДТП, которое он устроил, находясь в состоянии наркотического опьянения
В аварии пострадали пять человек.

Соответствующий приговор вынес Братский городской суд, сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на сайт ведомства.

Авария произошла весной 2021 года. Вечером 20 мая на перекрёстке федеральной трассы «Вилюй» и улицы Крупской столкнулись спецавтомобиль скорой помощи и Mitsubishi Outlander.

В приговоре суда уточняется, что водитель скорой помощи ехал по неотложному вызову, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. Подъезжая к перекрёстку, где на светофоре горел красный свет, водитель скорой не притормозил и не убедился, что ему уступают дорогу машины, которые едут по перпендикулярной улице. В результате он на скорости выскочил на перекрёсток, где врезался в японскую инормарку.

Изначально сообщалось, что в аварии пострадали пять человек. Также из приговора суда следует, что наиболее серьёзные травмы получил пассажир иномарки. Повреждения, причиненные ему, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Позже медицинское освидетельствование показало, что водитель скорой находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью» (пункт «а», части 2 статьи 264 УК РФ).

Водитель скорой полностью признал вину, раскаялся и принёс извинения потерпевшей стороне.

Братский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, два года и 10 месяцев ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: прокуратура Иркутской области

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Рубрики :

Регионы: Иркутская область

Теги : условный срок суд ДТП


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