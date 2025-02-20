Вовремя и к месту: новый культовый адрес от «Брусники»

Компания «Брусника» представила риэлторскому сообществу Новосибирска свой новый масштабный проект — квартал «Лебедевский». Интерес рынка к нему очень «долгоиграющий» и настолько активный, что для представления проекта даже пришлось использовать весьма вместительный спортивный комплекс «Сибиряк» в жилом квартале «Авиатор».

Аншлаг вполне обусловлен: в портфолио «Брусники» участок по улице Лебедевского/Колонды появился несколько лет назад и «стоял на паузе» из-за согласовательных процедур с Росавиацией. Аналитики рынка предрекали, что участок — с непростыми вводными условиями и осваиваться будет небанально.

Так оно и вышло: за время ожидания концепция застройки идейно «настоялась», приросла деталями. К тому же «Брусника»-2025 — это компания с массивным капиталом творческой практики, с большой коллекцией градостроительных концепций. Сохраняя абсолютную марочную узнаваемость, «Брусника» не повторяется в очередном проекте. Хотя и принято считать самоповторы непредосудительным делом — красиво называть их «автоцитатой», «личными самоотсылками», «Брусника» к такому приему принципиально не обращается.

Будущее большое и близкое

Имя проект получил по своей основной планировочной оси — улице Лебедевского. Потенциал этого места велик, и градостроительная ценность очевидна — пространство вдоль улиц Лебедевского и Колонды входит в состав макротерритории под неофициальным именем «Большой северо-восток». Планы Новосибирска насчет рывка урбанизации связаны с этой территорией минимум на ближайшие 30 лет. По расчетам, население этой макрозоны достигнет 350-500 тысяч жителей — практически как малые областные столицы Центральной России.

Северо-восток уже сейчас ярко выделяется в темпо-ритме новосибирского девелопмента: его динамично, масштабно и весьма творчески осваивают сразу несколько крупных компаний, не боящихся оригинальных композиционно-эстетических решений. Пожалуй, эта территория на стыке Заельцовского и Калининского района — главная на данный момент лаборатория концептуального новосибирского градостроительства. И размах этого процесса не вредит многообразию, поскольку массовость не обернулась массовкой, ширпотребом.

«Лебедевский» — это тоже проект с тонким ощущением баланса. Баланса, уравновешивающего демократизм цен и торговых процедур с эксклюзивным уровнем продукта. «Лебедевский» обладает той самой «брусничной» фирменностью, которая всеми узнается в городской панораме, но никогда не повторяется.

Как подчеркнул в своей приветственной речи руководитель PR-группы «Брусники» Сергей Ермак, квартал «Лебедевский» — это фактически резюме всех архитектурных практик «Брусники». Более того, в его архитектуре множество «пасхалок» от мирового архитектурного модернизма: из советского конструктивизм, из Баухауса, от стилей Ле Корбюзье и Оскара Немейера.

Впрочем, Оскар Немейер и Ле Корбюзье — титаны и апостолы рациональной урбанистики, но не боги. Их постулаты в «Бруснике» используют творчески, без сектантства.

Эстетика

Определением замысла неслучайно избрано слово «квартал», а не «комплекс» или «жилмассив». Потому что именно квартал в этом проекте — базовое, фундаментальное понятие, форм-фактор.

Квартальная компоновка — предметная отсылка к периоду «1934-1941» — пожалуй, самой интересной эпохе в биографии отечественного архитектурного модернизма. Конструктивизм тогда утратил изначальную аскетичность, а ордерный стиль еще не оцепенел в своем триумфальном великолепии. Советская «довоенка» — яркая, солнечная эстетика с коллекционным изобилием цитатных мотивов: от критского стиля и ранней античности до Египта и доколумбовой Америки. На Западе в это время сиял витражами и фасадной майоликой стиль ар-деко. Наш аналог этим именем не звался, но по части выразительности не отставал — «тотальная» эстетика, в которой не было мелочей. Художественную проработку получало все, вплоть до лестничных поручней и дверных номерков. Эту черту «Брусника» с явным азартом освоила и включила в свой фирменный почерк.

Сергей Гапоненко, руководитель отдела мастер-плана компании «Брусника» отмечает: квартал «Лебедевский» плотно и органично вписан в городскую среду: с одной стороны, он близок зеленым зонам и городским лесам, с другой — отлично скоординирован с магистралями высокой пропускной способности, с уже существующей инфраструктурой. Например, новоселам очень понравится соседство со специализированным ТЦ «Большая медведица». А близость гимнастического центра — вдохновляющий факт для подрастающих детей со спортивными амбициями. Нюансы ландшафта тоже задействованы на пользу проекту: перепады высот позволяют создавать интересные решения для внутренних парковых зон, а естественный водный источник после санации станет объектом аква-арта. Средства искусства вообще будут активно задействованы в обустройстве «Лебедевского» — открыточный вид появится в каждой точке обзора. Увлекательной будет и квартирография — жилье в «Лебедевском» спроектировали разнообразным не только по квадратуре, но и по кубатуре, поскольку высота этажей различается: на верхних уровнях потолки достигнут «сталинской» отметки — 3,70 м.

Словом, квартал «Лебедевский» уже сейчас, на старте, обладает всеми приметами девелоперского хита и престижного адреса. Пожалуй, пустошь на Лебедевского дождалась лучшего из ныне возможных наполнений.

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