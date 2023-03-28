Врачи извлекли из желудка пенсионерки целую коллекцию монет и гвоздей

В приемный покой стационара в Долгопрудном доставили пожилую женщину с жалобами на боли в животе. В результате проведенного обследования в ее желудке врачи обнаружили большое количество инородных тел: гвозди, иголки и монеты, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Было принято решение провести экстренную операцию.

— Эндоскопическим путем из желудка под рентген-контролем при помощи специальных щипцов были извлечены восемь монет, два гвоздя и 10 иголок, — сообщил врач-эндоскопист Андрей Захаров.

Пациентке крупно повезло, что не были задеты внутренние органы, и инородные предметы не успели попасть в кишечник. Это могло привести к перфорации, кровотечению и даже летальному исходу.

Операция прошла успешно и заняла час, добавил специалист.

В настоящее время 72-летняя женщина находится в реанимации, но чувствует себя гораздо лучше. В дальнейшем ей предстоит лечение у психотерапевта.

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Фото Минздрава Московской области