Все для детей: как выбрать удобный квартал для семей с детьми

Современный городской квартал — это не только привычный треугольник «школа-садик-поликлиника», это территория ежедневных открытий для ребенка, место, где живут его друзья.

Далеко не каждый квартал города-миллионника может похвастаться детским садом на своей территории. Площадь трехэтажного дошкольного учреждения в эко-квартале «На Кедровой» — 2,9 тысячи кв. м. Детский сад будет отвечать современным требованиям комфорта и безопасности. Всего здесь запланированы шесть групп: для детей ясельного возраста, а также средних и старших дошколят. Заниматься физкультурой и музыкой дети смогут в просторных залах, а для развивающих и творческих занятий предусмотрена кружковая. Для прогулок на свежем воздухе на прилегающей территории будут созданы современные многофункциональные игровые площадки.

В масштабном проекте новосибирского застройщика сформирована развитая внутренняя инфраструктура и тщательно продуманы сценарии городской жизни для всей семьи. Здесь откроется кофейня, где можно пообедать всей семьей и встретиться с друзьями, супермаркет для ежедневных покупок, медицинский центр с аптекой для заботы о здоровье, пункты выдачи, где можно забрать интернет-заказы. Неотъемлемой частью внутренней инфраструктуры эко-квартала «На Кедровой» станут около 7 га закрытых дворов—парков, лаунж-пространств, спортивных площадок, тематических локаций, объединенных аллеями, которые образуют разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов. Созданное пространство будет прекрасным дополнением для семейных прогулок и позволит взрослым и маленьким новоселам интересно проводить свободное время.

Настоящим центром притяжения для маленьких жителей станет большой плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными «фишками» для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр». Кроме традиционных многофункциональных детских островков есть и уникальные пространства для игр с водой, которые положительно влияют на развитие мелкой моторики и воображения ребенка. Также в эко-квартале «На Кедровой» упор сделан на инфраструктуру для активного отдыха. В распоряжении жителей — универсальная спортивная площадка, зоны для стритбола, современные воркаут-комплексы и уютные островки для йоги и медитации.

Офис продаж эко-квартала «На Кедровой»:

тел. +7 (383) 255-00-83

ул. Кедровая, 80/1а

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