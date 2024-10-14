Встреча «Клуба Директоров»: «Маркетинг – актуальные и работающие инструменты»

Маркетинговые инструменты играют ключевую роль в формировании интереса к продуктам бизнеса, привлечении и удержании клиентов, а также стимулировании повторных покупок. Без таких инструментов маркетинг остается лишь теоретическим понятием и не генерирует прибыли. Разнообразие стратегий продвижения необходимо для эффективного роста и развития компании, а также для повышения узнаваемости ее товаров или услуг на конкурентном рынке. Даже самый качественный продукт не сможет добиться успеха без соответствующего продвижения.

Эти инструменты помогают компаниям взаимодействовать с клиентами и достигать как долгосрочных, так и краткосрочных целей. К таким целям могут относиться привлечение новых клиентов, повышение лояльности существующих, рост объемов продаж, выход на новые рынки и завлечение новых целевых сегментов. Важно четко понимать, какие именно цели необходимо достичь с помощью маркетинговых инструментов. Чем яснее сформулирована цель, тем более эффективно можно выбрать подходящие методы её достижения.

В ходе заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

Инфлюенсеры – как максимально эффективно работать с ними?

– как максимально эффективно работать с ними? Искусственный интеллект — это новый сотрудник или инструмент?

— это новый сотрудник или инструмент? Почему геймификация в продвижении будет работать?

в продвижении будет работать? Маркетинг инноваций – как это делать?

– как это делать? Три обязательных условия для выхода на маркетплейсы.

Эксперты и спикеры:

Маркова Вера Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор; директор Центра дополнительного образования Новосибирского государственного университета (НГУ), главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН). Автор книг: «Маркетинг инноваций», «Цифровая экономика», «Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений», «Ключевые компетенции компании: стратегический актив, который у вас есть, но который вы не используете», «Внутрифирменное планирование», «Маркетинг менеджмент», «Стратегический менеджмент».

Коломыцева Елена, директор по маркетингу фитнес-клуба EDGE PREMIUM FITNESS CLUB.

Опыт работы в маркетинге гостиничного бизнеса (DoubleTree by Hilton Новосибирск). Управленческий опыт: 5 лет.

Роледер Евгений, руководитель маркетингового агентства «Прорыв.медиа» — масштабирование бизнеса через рекламу в Телеграм. Опыт маркетинге 12 лет. Привлечено более 50 тысяч подписчиков и заявок из Telegram. Проведено более 120 консультаций и аудитов по Телеграм каналам.

Солодкова Юлия (г. Москва), управляющий партнер компании «YS LSG», юрист, эксперт в области правового аспекта применения искусственного интеллекта. Опыт в юриспруденции более 12 лет. Выиграла более 93% судов. Автор статей в области правовой защиты, соавтор книги «Без чего не может бизнес».

Дата: 31 октября 2024 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 6 этаж, зал «ГОРСКИЙ».

Стоимость участия: 850 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна

18+