Встреча «Клуба Директоров»: «Все дело в людях? Как вырастить и сформировать команду»

Все трудности и проблемы с сотрудниками решаемы – нужно лишь понять систему и цели. Понять, а каких людей мы берем в свою компанию, чтобы потом они стали членами нашей команды. Можно найти нужных сотрудников – надо только знать, где их искать и как «заманивать». Важно понимать, а что каждый из них получит, приходя в компанию и становясь частью команды.

Руководитель, формируя команду, обязательно должен задавать себе эти вопросы. Он, как собственник или как наемный директор, прежде чем начинать говорить о команде, должен четко представить себе «портрет» своей команды, и какие преимущества дает именно командная работа. И только после этого по-настоящему начнется переход от просто совместной работы к именно командной работе и четкому пониманию каждым сотрудником своей командной роли и ответственности.

А как еще можно сформировать команду? Поговорим об этом на заседании.

Как понять, что у вас команда?

Какие есть современные методы формирования команды?

Как решать конфликты в команде?

Если команда перерастает своего основателя?

Тупики и кризисы команды. Что делать?

Эксперты и спикеры:

Валинуров Ильгиз (г. Москва), видео спич, известный российский хедхантер, карьерный консультант топ-менеджеров, автор книг по карьере и поиску персонала. Входит в топ-10 экспертов России по обучению и развитию персонала. За 20 лет в профессии провел 15 000 собеседований с кандидатами среднего и высшего звена для крупнейших мировых корпораций.

Петухов Андрей, директор спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА». Управленческий опыт 24 года. Руководил компаниями «ИНМАРКО», сеть медцентров «Здравица», санаторий «Родник Алтая», санаторий в Абхазии «Самшитовая Роща».

Пясковский Михаил, основатель франчайзинговой сети «ИнфоСофт». 1-е место в Новосибирске среди франчайзи, ТОП -6 в рейтинге 1С среди 8000 партнеров в РФ. Опыт автоматизации бизнеса более 26 лет. Эксперт области разработки и внедрения управленческого учета. Управленческий опыт более 20 лет.

Смиренко Светлана, исполнительный директор сети медицинских клиник «Смитра», управленческий опыт более 20 лет.

Ларикова Наталья, директор по персоналу ГК «Новосибирсхолод», опыт работы в области HR 20 лет, управленческий опыт более 15 лет.

Горестов Антон, независимый директор, основатель сети кофеен «PRIMETIME» и сети бутик- отелей «AHOTELS» в Новосибирске. Управленческий опыт более 20 лет.

Дата: 28 сентября 2023 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

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