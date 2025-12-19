Встречать рассвет над городом: в For Stars открыта продажа пентхаусов

Локация: новый центр без суеты

24-этажный семейный дом комфорт-класса For Stars расположен в Октябрьском районе Новосибирска. Этот район переживает настоящее второе рождение и активно застраивается новыми домами, оставаясь в числе городских лидеров по объемам жилищного строительства. Девелоперы представляют здесь амбициозные проекты, формирующие новый образ территории.

Локация максимально комфортна для проживания. Дом находится рядом со станцией метро «Октябрьская», в 10 минутах от ГПНТБ — на улице Ленинградской, 104, что обеспечивает быструю связь с любым районом города.

Окружающая инфраструктура отличается небывалой насыщенностью. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, медицинские центры, супермаркеты, кафе и рестораны. Рядом находятся такие значимые объекты, как Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), а также Октябрьский рынок и оживленная улица Кирова. Локация представляет собой уникальную синергию городского комфорта, делая For Stars привлекательным как для семейного проживания, так и для инвестиций. При этом, располагаясь на второй линии, комплекс защищен от шума крупных магистралей, предлагая жителям спокойствие и приватность.

Умная планировка

Концепция проекта — «семейный дом», поэтому здесь преобладают солнечные квартиры с большой площадью, созданные для молодых пар и семей с детьми. Небольшие студии также представлены, но в гармоничной пропорции, делая квартирографию сбалансированной. Свободная планировка дарит простор для творчества, позволяя создавать уникальные интерьеры и рационально использовать каждый метр. В большинстве квартир есть просторные лоджии, где можно обустроить уютную зону отдыха.

Архитектура современной классики

Внешний облик For Stars выполнен в стиле современной классики, что выделяет его на фоне городской застройки. Контрастные оттенки фасада, выразительная кирпичная кладка и тщательно продуманная, деликатная архитектурная подсветка делают здание узнаваемым и эстетичным. Проект демонстрирует приверженность девелопера не только функциональности, но и созданию визуально привлекательной среды.

Продуманные общественные пространства

Огромное внимание в доме уделено деталям: современные места общего пользования и авторский дизайн интерьеров задают тон и характер всему комплексу. Просторное лобби, объединяющее две блок-секции, оформлено с отсылками к звездной теме и включает комфортные мягкие зоны для ожидания. Широкие, хорошо освещенные коридоры создают ощущение простора и света.

Особое внимание уделено удобству жителей. На первом этаже предусмотрены специальные помещения для хранения колясок, так что они не будут загромождать пространство квартир. Лапомойка, предназначенная для питомцев, — еще одна деталь, подчеркивающая внимание застройщика к сохранению чистоты и комфорта. Во дворе, который будет полностью закрыт для посторонних, запланированы детские площадки для всех возрастов, спортивные зоны и тихие уголки.

Индивидуальные предложения и форматы

В преддверии завершения строительства девелопер подготовил эксклюзивные предложения* для своих клиентов. Скидка распространяется на пул квартир: от однокомнатных до четырехкомнатных. Например, на верхнем этаже комплекса расположены видовые квартиры-пентхаусы с панорамными окнами, потолками высотой 3,6 м и площадью до 123 кв. м. К таким лотам в качестве подарка предлагается семейный паркинг на два автомобиля. Действуют специальные условия и на многокомнатные квартиры, а также выгодные предложения по ипотечным программам и рассрочке.

Инвестиции в успешный бизнес

For Stars — это не только современное жилье, но и перспективные коммерческие площади. На первых этажах комплекса расположены просторные помещения с высокими потолками и панорамным остеклением, идеально подходящие для стрит-ритейла.

Благодаря высокой проходимости, сформированной инфраструктуре района и плотной заселенности, эти площади обладают инвестиционным потенциалом для развития вашего бизнеса. Они готовы к открытию магазинов формата «у дома», кафе, салонов красоты, медицинских или развивающих центров. Помещения предлагаются с качественной предчистовой отделкой, что минимизирует ваши затраты и время на запуск бизнеса.

Семейный дом FOR STARS

