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ВТБ подключил моментальную оплату товаров c помощью NFC-табличек в мебельной сети Hoff

  • 03/10/2023, 17:12

Банк ВТБ обеспечил платежи по кассовой ссылке через Систему быстрых платежей (СБП) в одной из крупнейших российских сетей по продаже мебели и товаров для дома Hoff.

ВТБ подключил моментальную оплату товаров c помощью NFC-табличек в мебельной сети HoffТеперь у клиентов Hoff появился ещё один удобный способ моментальной оплаты покупок. Технология работает во всех регионах присутствия гипермаркетов.

Платежи с помощью NFC-метки – удобная и безопасная альтернатива расчетам банковскими картами. Такой сценарий доступен благодаря размещенной на кассе магазина NFC-табличке с поддержкой бесконтактной оплаты.  Покупателю достаточно поднести смартфон к метке и выбрать из выпадающего списка банк, через который будет совершен платеж. При нажатии автоматически откроется мобильное приложение, где останется только подтвердить операцию. Если на мобильном устройстве установлено приложение СБПэй, оплата произойдет ещё быстрее – сразу при нажатии появившейся на экране кнопки. Уведомление о проведении транзакции моментально поступит на смартфон покупателя и отразится на расчётном счете компании-продавца.

«Платежи по кассовой ссылке через СБП завоёвывают рынок – в России растёт количество корпораций, внедряющих такие метки. NFC-таблички можно назвать полноценной заменой ушедшим с рынка технологиям бесконтактных платежей. Благодаря нашему сотрудничеству, клиенты сети гипермаркетов Hoff теперь могут оценить удобство и скорость этой технологии. Явные преимущества для ретейлеров – это мгновенное зачисление средств, позволяющее снизить кассовые разрывы, и выгодные условия обслуживания», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Hoff постоянно работает над улучшением клиентского опыта, внедряя современные технологии во все процессы компании. В том числе и в такой важной точке контакта с клиентом – на кассе. Теперь совершать покупки в наших магазинах стало еще удобнее», – заместитель финансового директора Hoff Дмитрий Слепичко.

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : моментальная оплата ВТБ бизнес HOFF


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