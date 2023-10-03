ВТБ подключил моментальную оплату товаров c помощью NFC-табличек в мебельной сети Hoff

Теперь у клиентов Hoff появился ещё один удобный способ моментальной оплаты покупок. Технология работает во всех регионах присутствия гипермаркетов.

Платежи с помощью NFC-метки – удобная и безопасная альтернатива расчетам банковскими картами. Такой сценарий доступен благодаря размещенной на кассе магазина NFC-табличке с поддержкой бесконтактной оплаты. Покупателю достаточно поднести смартфон к метке и выбрать из выпадающего списка банк, через который будет совершен платеж. При нажатии автоматически откроется мобильное приложение, где останется только подтвердить операцию. Если на мобильном устройстве установлено приложение СБПэй, оплата произойдет ещё быстрее – сразу при нажатии появившейся на экране кнопки. Уведомление о проведении транзакции моментально поступит на смартфон покупателя и отразится на расчётном счете компании-продавца.