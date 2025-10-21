Выгодное вложение денег и комфорт: стартовали продажи второго дома «Расцветай на Кропоткина»

Жилье остается одним из самых популярных вариантов вложения денег. Покупка квартиры в новостройке позволяет зафиксировать цену в начале строительства.

Эксперты рынка отмечают, что в любой экономической ситуации ликвидно жилье, расположенное в местах с развитой инфраструктурой. Плюс на привлекательность покупки квартиры как инвестиционного инструмента влияют перспективы района и хорошая транспортная развязка.

— Квартиры в квартале «Расцветай на Кропоткина» пользуются большой популярностью среди наших покупателей из Новосибирска и других городов. Одно из преимуществ — удобная для жизни локация, в которой сочетаются близость к метро и парку, достаточный объем социальной инфраструктуры и комфорт сложившегося района со сформированными маршрутами и камерными дворами. Жилье в Заельцовском районе, рядом с площадью Калинина, дорожает темпами выше инфляции, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

От «Расцветай на Кропоткина» до станции метро «Гагаринская» — 15 минут пешком, вблизи находятся шесть детских садов, четыре школы, два университета, крупные торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, медицинские центры, поликлиники, аптеки. Удобна эта локация и для автомобилистов: благодаря близости Ипподромской магистрали можно быстро добираться практически в любую точку города.

Еще одно преимущество квартир в «Расцветай на Кропоткина» — видовые характеристики: на Ельцовский парк, урбанистический пейзаж Красного проспекта или Кропоткинского жилмассива. Такие квартиры пользуются спросом при сдаче или перепродаже.

В ассортиментной линейке второго дома «Расцветай на Кропоткина» — большой выбор студий и однокомнатных квартир, обладающих большим инвестиционным потенциалом. Есть планировки удобные для семей с детьми: просторные двухкомнатные — 60 кв.м, «евротрешка» площадью 67 кв.м с кухней-гостиной и комнатами квадратной формы. Изюминка квартала — просторные трехкомнатные квартиры (96,6 кв.м). По линии метро и в новом доме жилье такой площади — большая редкость.

В «Расцветай на Кропоткина» предусмотрены оборудованные машиноместа, где автомобили находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Двухуровневый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя улицу — также неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности.

Выразительная архитектура, зеленые дворы без машин, близость парку и развитой инфраструктуре центра делают «Расцветай на Кропоткина» одним из престижных и конкурентоспособных проектов на рынке недвижимости Новосибирска.

